Mide bulandıran görüntüler! Hemşire hastanın tırnaklarıyla dişlerini temizledi... "Bu gerçekten çok iğrenç"

MYNET|DIŞ HABERLER ABD'nin Iowa eyaletindeki bir hastanede ismi açıklanmayan bir hemşire tedavi altındaki hastanın başında dururken onun tırnaklarıyla kendi dişlerini temizledi.

Daily Mail'in haberine göre, görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra hemşirenin davranışlarını eleştiren yorumlar yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Bu çok tuhaf! Bu kadında yolunda gitmeyen bir şeyler var" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu gerçekten çok iğrenç" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu kabul edilemez. Umarım yaptıklarının cezasını çeker" yorumunu yaptı.

Sosyal medya tepkilerinin ardından hastane yönetiminden yapılan açıklamada, "Geçen hafta başında bu uygunsuz davranış dikkatimize sunulduğunda derhal harekete geçtik. İşi askıya alarak ve ardından ilgili çalışanları işten çıkararak. Bu olay ekibimizin özverisini veya olağanüstü ilgisini yansıtmamaktadır. Böyle bir şeye tanık olan herkesi konuşmaya ve ihbar etmeye davet ediyoruz. Böylece hızlı bir şekilde düzeltebiliriz. Hasta sağlığını ve güvenliğini garanti ediyoruz" ifadelerini kullandı.