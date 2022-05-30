Bahar Candan'dan Gülşen'e ağır sözler! 'Teyze' benzetmesi yaptı: "Şarkıcılıkta emeklilik yaşı olsun"

Katıldığı moda programlarıyla tanınan Bahar Candan, Instagram üzerinde yaklaşık 557 bin takipçiye sahip olarak biliniyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen isim daha önce ablası Nihal Candan ile beraber çekilip paylaştığı fotoğraflarla gündem olmuştu.

BAHAR CANDAN'IN 'GÜLŞEN' PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Gittiği lüks restoranlardan fotoğraflar paylaşan ve sık sık eleştirilere maruz kalan Bahar Candan'dan geçtiğimiz günlerde çok konuşulan dekolteli pozlar gelmişti.

Candan, bu defa Gülşen hakkında söylediği sözlerle gündem oldu.

"GÜLŞEN TAM BİR TEYZİŞKO"

Gülşen'e 'teyze' benzetmesi yapan Bahar Candan, yaptığı bir sosyal medya paylaşımında "Gülşen tam bir teyzişko. Reklam göze hitap ediyor mu sizce? Z jenerasyonuna daha çok iş verilmeli." dedi.

"ŞARKICILIKTA EMEKLİLİK YAŞI OLSUN"

Gülşen'e yaş üzerinde de gönderme yapan fenomen isim, "Şarkıcılıkta emeklilik yaşı olsun. Lolipoplar lolitaların olsun." ifadelerini kullandı.

İşte Candan'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...



