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Bahar Candan'dan Gülşen'e ağır sözler! 'Teyze' benzetmesi yaptı: "Şarkıcılıkta emeklilik yaşı olsun"

30.05.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim programıyla üne kavuşan fenomen isim Bahar Candan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. İddialı ve şaşırtan sözleriyle çokça konuşulan Candan, bu defa şarkıcı Gülşen hakkında yaptığı paylaşımla olay oldu.

Bahar Candan'dan Gülşen'e ağır sözler! 'Teyze' benzetmesi yaptı: "Şarkıcılıkta emeklilik yaşı olsun"

Katıldığı moda programlarıyla tanınan Bahar Candan, Instagram üzerinde yaklaşık 557 bin takipçiye sahip olarak biliniyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen isim daha önce ablası Nihal Candan ile beraber çekilip paylaştığı fotoğraflarla gündem olmuştu.

BAHAR CANDAN'IN 'GÜLŞEN' PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Gittiği lüks restoranlardan fotoğraflar paylaşan ve sık sık eleştirilere maruz kalan Bahar Candan'dan geçtiğimiz günlerde çok konuşulan dekolteli pozlar gelmişti.

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Candan, bu defa Gülşen hakkında söylediği sözlerle gündem oldu.

"GÜLŞEN TAM BİR TEYZİŞKO"

Gülşen'e 'teyze' benzetmesi yapan Bahar Candan, yaptığı bir sosyal medya paylaşımında "Gülşen tam bir teyzişko. Reklam göze hitap ediyor mu sizce? Z jenerasyonuna daha çok iş verilmeli." dedi.

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"ŞARKICILIKTA EMEKLİLİK YAŞI OLSUN"

Gülşen'e yaş üzerinde de gönderme yapan fenomen isim, "Şarkıcılıkta emeklilik yaşı olsun. Lolipoplar lolitaların olsun." ifadelerini kullandı.

İşte Candan'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Bahar Candan
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