Bahar Candan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı! 'Bana anne derdiniz...'

İşte Benim Stilim yarışmasından tanınan ve yaptığı garip paylaşımlarla gündeme gelen Bahar Candan modacı Nur Yerlitaş'ın arkasından ilginç bir paylaşım yaptı.

Candan'ın yarışmacı olduğu dönem Yerlitaş jüri üyesiydi ve sık sık Candan ile atışırdı. Candan ölüm haberinin ardından çok üzüldü ve Nur Yerlitaş ile bir pozunu paylaşarak Yerlitaş'ın kızı Melisa Yerlitaş'ı da etiketledi.

Bahar Candan paylaşımında şunları yazdı: "Bana anne derdiniz siz benim kızımdınız; evinizde size bakardım bildiklerimin yarısını sizin evinizde öğrendim; arkadaşına güvenmemeyi ..........!!!! Keşke daha geç büyüseydim o zaman yanınızda daha çok kalabilirdim kocakarı çantaları takma sen pradasın derdin takma o rolexleri ne işin var derdin de her şeyi alırdınız bana hayatımın geri kalaıi ve bilgi için teşekkür ederim."

