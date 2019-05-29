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Bahar Candan'dan şaşkına çeviren paylaşım!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 29.05.2019 13:59 | Son Güncelleme

Katıldığı moda yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, Instagram hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma daha imza attı. Candan, üstsüz arkası dönük pozuyla takipçilerini şaşırttı.

Bahar Candan'dan şaşkına çeviren paylaşım!

Katıldığı moda yarışmasında gerek konuşmalarıyla gerekse tavırlarıyla adından söz ettiren Bahar Candan, sosyal medya hesabından şaşırtan paylaşım yaptı.

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Photoshop'lu (fotoğraf düzenleme programı) fotoğraflarıyla sosyal medyada ti'ye alınan Bahar Candan bu defa üstsüz fotoğrafını , fotoğraf efekti olmadan paylaşınca takipçileri şaşkına döndü.

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Katıldığı yarışma programı İşte Benim Stilim ile ün kazanan genç isim, sosyal medya paylaşımları ve aykırı tavırlarıyla tanınıyor.

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Son olarak arkası dönük üstsüz fotoğrafını paylaşan Bahar Candan'ı, takipçileri erkeğe benzetti.

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Bahar Candan instagram

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