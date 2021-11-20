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Bahar Candan karakolluk oldu! "Seni rezil edeceğim, görürsün sen"

20.11.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahar Candan, bu defa karakolluk oldu. Candan, Ortaköy’de bir otelde, yanındaki erkekle arkadaşıyla bir anda kavga etmeye başladı. Sosyal medya fenomeninin erkek arkadaşının aralarında geçen diyalogları ses kaydı alıp "Seni rezil edeceğim, görürsün sen" dediği öğrenildi.

Bahar Candan karakolluk oldu! "Seni rezil edeceğim, görürsün sen"

Katıldığı moda programının ardından gerek sosyal medya paylaşımları gerek açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren Bahar Candan, yeni bir skandala imza attı. Eski yarışmacı, bu kez kimliği belirsiz bir erkekle kavga etti.

OTELDE BAŞLAYAN KAVGA KARAKOLDA BİTTİ

Candan ile yanındaki kimliği belirsiz erkek, Ortaköy’de birlikte gittikleri otelde kavga edince karakolluk oldu. Para yüzünden tartışan ikili, bir süre otel odasında tartıştıktan sonra; erkek arkadaşı Candan'ın telefonunu alıp odada zorla tuttuğu söylendi.

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"SENİ REZİL EDECEĞİM! GÖRÜRSÜN SEN"

Televole'nin haberine göre; sosyal medya fenomeninin erkek arkadaşının aralarında geçen diyalogları ses kaydı alıp "Seni rezil edeceğim, görürsün sen" dediği öğrenildi.

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Bahar Candan
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