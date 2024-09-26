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Bahar Candan tahliye oldu soluğu tatilde aldı! Nihal Candan pozlarını paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.09.2024 07:43
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Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklu olan Bahar Candan geçtiğimiz hafta tahliye oldu. Tahliye sonrası Bahar Candan'da Dilan Polat gibi hızlıca paylaşımlarına başladı. Bikinisiyle poz veren Candan daha sonra pozu kaldırdı.

Bahar Candan tahliye oldu soluğu tatilde aldı! Nihal Candan pozlarını paylaştı

Sosyal medya fenomeni Alisya Bahar Candan ablası Nihal Candan'dan bir süre sonra tahliye edildi. "Cezaevinde derslerime çalıştım. Uzun zamandır okula gitmiyordum.
Kilo aldım, aşırı çirkinim" diyen Bahar Candan çıkar çıkmaz tatile gitti.

"Sosyal medyada çok akıl dışı paylaşımlarda bulunsam da, ne kadar dejenere olmuş olabilirim ki?" diyen Bahar Candan da Dilan Polat gibi soluğu Instagram'da aldı.

Bikinisiyle tatilden poz veren Bahar Candan'ın o halini Nihal Candan hemen paylaştı.

"HİÇ DERS ALMAMIŞLAR"

Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan’ın fotoğrafını paylaştıktan bir süre sonra paylaşım sosyal medyada tepki çekti.

Sosyal medyada "Utanmanız yok", "Yok olayım demek yerine daha çok gündem", "Ders almamışlar" yorumları yapıldı.

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Nihal Candan tahliye kararı sonrası gazetecilerin "Kardeşinize ilk ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine, "'Yaz meyvesi tadında dondurma gibisin Bahar.' diyeceğim. Konu yargıda. Ben kardeşime sarılmak istiyorum. Ya göründüğümüz gibi olalım ya da olduğumuz gibi görünelim artık." yanıtını vermişti.

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Bahar Candan
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