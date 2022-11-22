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Bahar Candan yine durmadı! İç çamaşırıyla 1 milyon dolar içinde poz verdi

22.11.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialı açıklamaları ve dekolteli sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminde yer alan fenomen Bahar Candan, en son paylaşımı ile görenleri şaşkına uğrattı. Bahar Candan, Instagram hesabında iç çamaşırıyla 1 milyon dolar içinde çekildiği bir fotoğrafını paylaştı. Takipçileri fotoğrafı adeta yorum yağmuruna tuttu.

Bahar Candan yine durmadı! İç çamaşırıyla 1 milyon dolar içinde poz verdi

Bahar Candan yine sosyal medya paylaşımları ile gündemde. Daha önce bir moda programı ile tanınan Bahar Candan cesur pozlarını yayınlamaya devam ediyor. Instagram hesabında 565 bin takipçisi bulunan ve Onlyfans'ta kazandığı parayı açıklayarak şaşkına uğratan Candan son paylaşımında 1 milyon dolar içinde poz verdi.

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Bahar Candan'ın paylaşımına takipçileri, “Ya ne zevkli bir kızsın sen”, “Karşılığında ne yaptın Bahar Candan?”, “Reklam parası onlar gerçek değil” gibi yorumlarda bulundular.

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Ablası Nihal Candan ile katıldığı İşte Benim Stilim programıyla ünlenen Bahar Candan, müstehcen pozları karşılığında para alınan Onlyfans'ta bir ayda 1 milyon TL kazandığını iddia etmişti.

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Candan "Instagram'ı hiç nude kullanmadım cinselliğimi abartarak kullanmadım" demişti.

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