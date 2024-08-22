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Bahar dizisi yeni sezona bomba isimler!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.08.2024 15:37
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Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi oyuncuları buluşturan Bahar dizisine yeni oyuncular dahil oldu.

Bahar dizisi yeni sezona bomba isimler!

Show TV’nin MF Yapım imzalı dizisi Bahar'ın yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt yer alırken, senaryosunu ise Ayça Üzüm kaleme alıyor. Dizilerin yeni sezon tarihleri kadar yeni oyuncular da merak ediliyor.

Bahar yeni sezon tarihi henüz netleşmezken dizinin 17 Eylül Salı günü başlayacağı ön görülüyor. Diziye bu süreçte yeni oyuncular dahil oldu.

Dizide Süreyya'nın sağ kolu Ergün karakteri Eylem olarak değiştirildi. Rolün sahibi başarılı oyuncu Elçin Afacan oldu. Hastanenin yeni doktoru Eylem sadece Süreyya’nın sağ kolu değil, aynı zamanda muhbiridir.

Evren’in (#BuğraGülsoy) yetiştirme yurdunda birlikte büyüdüğü en yakın arkadaşı Yusuf’un oğlu Cem’e Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan Doğan Can Sarıkaya hayat verecek.

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Devrim Kabacaoğlu’nun hayat verdiği Uğur’un babası Habip’i usta oyuncu Nizam Namidar canlandıracak. (Birsen Altuntaş)

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bahar
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