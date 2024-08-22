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    4. Okula yeni başlayacak çocuğunuza alabileceğiniz fiyat performans ürünü sırt çantaları

    Okula yeni başlayacak çocuğunuza alabileceğiniz fiyat performans ürünü sırt çantaları

    20.08.2024 22:14
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    Okula başlama heyecanı her çocuk için unutulmaz bir deneyim. Bu dönemde çocuğunuzun yanından ayırmayacağı en önemli eşyalardan birisi de sırt çantası. Bütçeyi aşmadan kaliteli ve işlevsel bir sırt çantası bulmak zor olsa 2 Eylül'e kadar sürece Okula Dönüş Fırsatları kapsamında indirime giren okul ürünlerini keşfederek çocuğunuz için en iyi çantayı bulabilirsiniz. İndirimdeki fiyat performans ürünü çantalardan oluşan bir liste oluşurduk. İşte detaylar!

    Okula yeni başlayacak çocuğunuza alabileceğiniz fiyat performans ürünü sırt çantaları

    Çocuğunuzun ilk okul günleri hem onun için hem de sizin için heyecan verici bir süreç. Yeni bir başlangıç, yeni arkadaşlıklar ve tabii ki yeni eşyalar demek! Bu süreçte en çok gereksinim duyulacak eşyalardan biri de sırt çantası. Özellikle küçük yaş grubundaki çocuklar için hafif malzemeden üretilen, ergonomik sırt destekli ve su geçirmez kumaşı olan çantalar tercih etmek, onların sağlığını korumanın yanı sıra uzun ömürlü bir kullanım da sağlar. İçeriğimizde okula yeni başlayacak çocuğunuz için alabileceğiniz en iyi fiyat-performans ürünü sırt çantalarını bulabilirsiniz. Hadi, içeriğe geçelim!

    1. Her yaşa uygun model: Eastpak Padded Pak'R Arena Gold Çocuk Bordo Sırt Çantası

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    Eastpak'in ikonik Padded Pak'R sırt çantası, çocuğunuzun okula giderken tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ideal bir seçenek. Bordo rengi ve klasik tasarımıyla dikkat çeken çanta, geniş ana bölmesi ve fermuarlı ön cebiyle işlevsel bir dizayna sahip. Rahat yastıklı omuz askıları ve arka paneli sayesinde uzun süre taşınsa bile can acıtmayan çanta, 40 cm yüksekliği ve 30 cm genişliği ile hem kitapları hem de diğer okul malzemelerini sorunsuzca taşıyabilecek kapasitede. Üstelik, %100 vegan malzemeden üretildiği için çevreye duyarlı bir seçim de yapmış oluyorsunuz.

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    2. Hafif ve dayanıklı: Adidas Üniseks Çocuk Lk Bp Bos New Çocuk Siyah Sırt Çantası

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    Adidas'ın siyah renkli sırt çantası, çocuğunuzun okulda veya günlük hayatta kullanabileceği mükemmel bir tercih. 11,5 litrelik hacmiyle yeterli alana sahip çanta, %100 geri dönüştürülmüş polyester malzemesiyle çevre dostu bir tercih. Fermuarlı üst cebi, anahtar, cüzdan gibi küçük eşyaların kolayca bulunmasını sağlarken köpük dolgulu ve hava fileli omuz askıları ise çantayı taşımayı oldukça zahmetsiz hale getiriyor. Hem okulda hem de dışarıda çocuğunuzun yanında olacak sağlam bir sırt çantası arıyorsanız bu model aradığınız ürün olabilir.

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    3. Fonksiyonellik ve pratiklik bir arada: Puma Phase Üniseks Çocuk Kırmızı Sırt Çantası

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    Çocuğunuzun tüm eşyalarını düzenli bir şekilde taşıyabileceği pratik bir ürün olan Puma'nın kırmızı sırt çantası 22 litrelik geniş iç hacmi ve yastıklı sırt kısmı ile hem rahat hem de kullanışlı. Ana bölmesi çift yönlü fermuarla kapanırken ön taraftaki yama fermuarlı cebi ise küçük eşyalar için ideal. Ayarlanabilir yastıklı omuz askıları ile taşıma konforunu artıran çanta, çocuğunuzun okulda ihtiyaç duyacağı her türlü malzemeyi taşımanıza olanak tanıyor.

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    4. Hem eğlenceli hem uzun ömürlü: Coral High Çocuk Desenli Siyah Sırt Çantası

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    Coral High’ın desenli siyah sırt çantası, okul öncesi ve ilkokul çocukları için harika bir seçenek. İki gözlü yapısı ve geniş ana bölmesi sayesinde çocuğunuzun tüm eşyalarını sorunsuzca taşıyan çantanın çift fermuarlı sürgüleri sağlamlılığını artırırken ayarlanabilir omuz askıları ise konforlu bir taşıma sunuyor. Yanlardaki esnek file cepleri ise mataralar veya diğer aksesuarlar için uygun bir alan oluşturur. Ayrıca, ortopedik sırt kısmı ile uzun süreli kullanımlarda bile ağrı vermez.

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    5. Su geçirmez özellikli: Faber Castell Round 2 Üniseks Çocuk Koyu Turkuaz Sırt Çantası

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    Faber Castell’in koyu turkuaz renkli sırt çantası, geniş iç hacmi ve su geçirmez kumaşıyla çocuğunuzun okulda ihtiyaç duyacağı her şeyi taşıyabilecek kapasitede. Çantanın çift ana cebi ile ön cebi, eşyaları düzenli bir şekilde yerleştirme imkanı sunarken gizli laptop bölmesi ise önemli malzemeleri taşırken ekstra güvenlik sağlıyor. Astarlı Rachel kumaşı ile sağlamlılığını artıran çantanın lastikli yan ceplerine ise matara ve benzeri eşyalar koyulabiliyor. Aynı zamanda omuz ve bel desteği de çantayı uzun süre taşıyan çocuklar için ekstra konfor veriyor.

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    6. Çocuğunuz kahramanını yanında taşısın diye: DeFacto Erkek Çocuk Marvel Spiderman Siyah Okul Sırt Çantası

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    Spiderman hayranı çocuklar için hem işlevsel hem de eğlenceli bir seçenek olan siyah DeFacto sırt çantası, çocuğunuzun sevdiği kahramanı her an yanında taşımasını sağlıyor. Sayısız detay ve hareketli payetli tasarımıyla dikkat çeken çantayı ayarıca, ayarlanabilir askıları sayesinde çocuğunuzun boyuna göre kolayca kısaltıp uzatabilirsiniz.

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    7. Sevimli ve kullanışlı: United Colors of Benetton Kız Çocuk Pembe Sırt Çantası

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    United Colors of Benetton’un pembe sırt çantası, kız çocukları için hem şık hem de pratik bir alternatif. Bir büyük ana göz ve geniş bir ön göz ile okulda ihtiyaç duyulan pek çok eşya için yeterli alanı olan sırt çantası, %100 pamuklu dış yüzeyi ve polyester astarıyla dayanıklı olmasının yanında çocuğunuzun rahatça taşıyabileceği hafifliğiyle de ekstra ağırlık yaratmaz. Pembe rengi ve sade tasarımıyla her yaşa hitap eden çanta, özellikle de okul öncesi ve ilkokul çocukları için ideal bir modele sahip.

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    8. Küçük ama işlevsel: Nike Y Nk Brsla Jdi Üniseks Çocuk Siyah Mini Sırt Çantası

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    Nike’ın siyah mini sırt çantası, küçük boyutuna rağmen 11 litrelik kapasitesiyle oldukça işlevsel. Çift fermuarlı geniş ana bölme ve küçük ön cebiyle çocuğunuzun eşyalarını düzenli bir şekilde yerleştirmesine yardımcı olan çanta, dolgulu ve ayarlanabilir omuz askılarıyla da kolay bir taşıma sağlıyor. Okulda, seyahat ederken ya da arkadaşlarıyla vakit geçireceği günlerde Nike çanta çocuğunuzun oldukça işine yarayacak bir boyuta sahip.

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    9. Çocukların sırtından çıkarmak istemeyecekleri: Teamen Üniseks Çocuk Kaplan Figürlü Okul Sırt Çantası

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    Teamen’in kaplan figürlü sırt çantası, 2 ila 6 yaş arasındaki çocukların okul ve açık hava etkinlikleri için mükemmel bir tercih. Su geçirmez neopren malzemesiyle hem sağlam hem de nefes alabilir bir yapıya sahip çanta, sadece 0,2 kg ağırlığıyla çocuğunuzun omuzlarını yormazken ayarlanabilir vatkalı omuz askıları ile konforlu bir taşıma yaratır. 5 litrelik hacmiyle anaokulu çocukları için yeterli alan sunan figürlü sırt çantası, BPA içermeyen yapısıyla da güvenli bir kullanım yaşatıyor.

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    10. Bütün okul malzemelerini düzenli bir şekilde yerleştirebileceğiniz: Zoyzoii Üniseks Çocuk Gökkuşağı Temalı İpli Sırt Çantası

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    Zoyzoii markasının gökkuşağı temalı sırt çantası, okula yeni başlayacak çocuklar için mükemmel bir fiyat-performans ürünü. Hafif yapısıyla yalnızca 80 gram olan çantanın 10 litrelik iç kısmı sayesinde çocuklar okul eşyalarını kolayca sığdırabilir, aynı zamanda dışarıda oyun oynarken yanına almak istedikleri her şeyi de taşıyabilirler. Suya dayanıklı polyester kumaşı ile eşyaların ıslanmasını önleyerek güvenli bir kullanım sağlayan sırt çantasının ayarlanabilir omuz askıları ise her çocuğa uygun olacak şekilde değiştirilebilir.

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