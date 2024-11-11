Bahar dizisine bomba transfer! Erkek hemşire Ferdi geliyor... Bakın kim oynayacak!

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisi, yeni sezonun yeni bölümleriyle fırtınalar estirdi. Reytinglerde de başarılı sonuçlar elde eden diziye yeni oyuncular katıldı. Büşra Pekin, Baş Hekim Süreyya karakteriyle diziye dahil olmuştu. Sevilmeyen karakter ise geçtiğimiz haftalarda diziye veda etmişti.

Büşra Pekin'in ardından da dizinin kadrosuna iki yeni oyuncu dahil olmuştu. Nihal Yalçın, Seren’in (Nil Sude Albayrak)‘nin annesi Nesrin Köksal olarak seyirciyle buluşmuştu. Adanalı bir iş adamı olan ‘Hasip Aydın’ rolüyle Bahar'a katılanolan usta oyuncu Nizam Namidar, Seren'in babası “Rıza Tekin” rolüyle karşımıza çıkmıştı.

ERKEK HEMŞİRE GELİYOR!

Her hafta fırtınalar estiren, Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği, Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği diziye Mert Öner katılacak. Öner dizide “Ferdi Çakır” rolüne hayat verecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şimdiye kadar yenidoğan bölümünde çalışmış bir erkek hemşire olan Ferdi’nin hastanede Timur’a (Mehmet Yılmaz Ak) ajanlık yapacağı ve dengeleri değiştireceği konuşuluyor.