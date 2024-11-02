Mutfakta harikalar yaratın! Airfryerlarda Gülümseten Kasım indirimleri başladı

Gülümseten Kasım Fırsatları ile airfryer almak artık daha avantajlı hale geldi. Bu indirim döneminde, yüksek fiyatlardan kaçınarak bütçenize dost bir alışveriş yapabilir ve airfryerın sunduğu kolaylığın keyfini çıkarabilirsiniz. Mutfağınızda küçük bir devrim yaparak hem zamandan kazanabilir hem de sağlıklı tariflerin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Sağlık ve lezzeti bir araya getiren bu mutfak dostunu indirim fırsatlarıyla almak için kasım ayını değerlendirmeyi unutmayın deriz!

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1. Fonksiyonel ve şık: Cosori Airfryer Kırmızı Airfryer (5,5 L)

Cosori’nin geniş 5,5 litrelik kapasitesiyle 3-5 kişilik aile yemeklerinizi hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz! 11 farklı ön ayarlı program ile patates kızartmasından balığa, kekten et yemeklerine kadar ne isterseniz tek dokunuşla pişirebilirsiniz. Yapışmaz kaplaması, bulaşık makinesinde yıkanabilen parçaları ve dokunmatik LED ekranıyla temizlik ve kullanım rahatlığı da cabası! Metal iç kap ve aerodinamik tasarımı ile ısının eşit dağılmasını sağlayan airfryer, hem şık hem de işlevsel bir mutfak yardımcısı.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürünü yaklaşık sekiz aydır kullanıyorum. Bu süreçte sık sık kullanmasam da kullandığım zamanlarda gayet iyi sonuçlar aldım. Donmuş ürünleri, çiğ patatesi ve sebzeleri çok güzel kızartıyor."

"Baya iyi pişiriyor. Geniş hazneli ve aşırı kullanışlı."

Cosori Airfryer'ın yanında yağ sıçratmaz tel almak isterseniz buraya tıklayın.

2. Tam donanımlı: Karaca Air Pro Cook Köz XL Kırmızı Airfryer (4 L)

Karaca Air Pro Cook, sağlıklı beslenmek isteyenlere farklı pişirme fonksiyonlarıyla geniş bir yelpazeye sahip. 6 farklı pişirme işlevi ile yalnızca 1 kaşık yağ kullanarak çıtır patates kızartmalarından köz tadında yemeklere, ev yoğurdu mayalamadan sebze/meyve kurutmaya kadar her şeyi yapabilirsiniz. Karaca Airfryer, aynı zamanda fırın ve ızgara fonksiyonları ile mutfağınızda birden fazla cihazın yerini alarak yerden ve zamandan tasarruf etmenizi destekliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu fiyata 4 litrelikler içerisinde alınabilecek airfryerlar arasında gayet iyi bence, henüz tüm özelliklerini denemedik. Air fry özelliğini ve fırın/ızgara özelliğini denedik, çok başarılıydı."

"Ailecek çok memnunuz."

Karaca Airfryer'ın yanında pişirme kağıdı almak isterseniz buraya tıklayın.

3. Az yağla lezzetli yemekler: Cosori Gri Sıcak Hava Fritözü (3,8 L)

Cosori’nin 3,8 litrelik modeli, %97’ye kadar daha az yağ kullanarak sağlıklı yemekler hazırlamanızı sağlar. 75°C - 230°C arasında ayarlanabilir sıcaklığı ve 7 farklı pişirme fonksiyonuyla birçok farklı tarifi hızlıca yapabilirsiniz. VeSync uygulaması ile telefonunuzdan da kontrol edebileceğiniz cihaz, bulaşık makinesinde yıkanabilen yapışmaz sepetiyle de oldukça kullanışlı. Kalabalık olmayan aileler için ideal olan Cosori, mutfakta hız ve sağlığı bir araya getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok kullanışlı, kolay temizleniyor. Çabuk ve güzel pişiriyor."

"Gayet şık bir ürün, kullanımı çok kolay. Haznesi bence yeterli büyüklükte, tek veya iki kişi yaşayanlar hiç tereddüt etmesin."

Cosori Airfryer'ın yanında yağ spreyi almak isterseniz buraya tıklayın.

4. Sağlıklı yemeklerin adresi: Tefal EY8018 Easy Fry & Grill Siyah XXL Yağsız Fritöz (6,5 L)

Tefal Easy Fry & Grill, 6,5 litrelik kapasitesiyle sağlıklı yiyecekler yemek isteyenler için mükemmel! Flexcook özelliği ile tek seferde iki yemek hazırlayabilir, döküm alüminyum ızgarası ile neredeyse dumansız ızgara keyfi yaşayabilirsiniz. 8 farklı otomatik pişirme programı ile pizza, et, balık gibi birçok yiyeceği ideal sıcaklıkta pişirebilir; Easy Fry & Grill ile yağsız pişirmenin tadını çıkarabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Fırını unuttuk, her yemeği bununla pişirir olduk. Çok pratik."

"Ürünü 1 yıldan fazladır aldığım günden beri kullanıyorum, resmen fırın hayatımızdan çıktı. Çok memnun kaldığım için annem içinde bu ürünü aldık."

Tefal Airfryer'ın yanında ızgara tel almak isterseniz buraya tıklayın.

5. Çok yönlü kullanım isteyenlere: Karaca Air Pro Cook Space Gray Black XL Airfryer (4 L)

Karaca Air Pro Cook, 4 litrelik hacmiyle çekirdek aileler için ideal. Sadece bir kaşık yağla çıtır patatesler ve nefis sebze kızartmaları yapmanıza imkan tanıyan Air Fry fonksiyonu, közleme seçeneğiyle sebzelerinizi de tek tuşla hazır hale getiriyor. Fırın/Izgara özelliği sayesinde kek, börek gibi hamur işlerini hızlıca yapabilirsiniz. Ayrıca, bu cihazla taş gibi ev yoğurdu mayalayabilir, sebze-meyve kurutma fonksiyonuyla mevsiminde aldığınız yiyecekleri uzun süre muhafaza edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Yok böyle bir airfryer. Muadillerinden bir tane alana kadar anneme ve teyzeme de aldım."

"Ürün kısa sürede elime ulaştı. Tavsiye üzerine bu markayı tercih ettik. Beklentileri karşıladı şu anda. İlk denemeler başarılı. Verdiğiniz paraya değer."

Karaca Airfryer'ın yanında pişirme kağıdı almak isterseniz buraya tıklayın.

6. Hızlı temizlik: Karaca Foodrition Siyah Air Fryer (3,5 L)

Karaca Foodrition Air Fryer, geleneksel kızartma yöntemlerine göre %90 daha az yağ kullanımıyla öne çıkıyor. Patates, sebze, tavuk, hatta kek gibi farklı gıdaları düşük kalorili ve leziz bir şekilde hazırlamanıza yardımcı oluyor. 3,5 litrelik kapasitesi ve çıkarılabilir yapışmaz sepeti ile kullanımı çok rahat olan bu model, sıcaklık ve pişirme süresi ayarları ile her seferinde mükemmel sonuç almanızı garantiliyor. Ayrıca çıkarılabilir parçaları bulaşık makinesinde yıkanabiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Aldığımdan beri ocak kullanmıyorum neredeyse. Yemek ısıtmak için ideal. Tavuk, patates, sebze vs. hepsi harika oluyor."

"Küçük bir aileyseniz ya da tek başınızaysanız yeterli olacaktır. Tavsiye ederim."

Karaca Airfryer'ın yanında pişirme kağıdı almak isterseniz buraya tıklayın.

7. Akıllı teknolojisiyle: Instant Pot Vortex 6 Plus 4'ü 1 Arada Siyah Hava Fritözü (3,7 L)

Instant Pot Vortex 6 Plus sıcak hava fritözü, 3,7 litrelik kapasitesiyle 450 gram patates ya da 900 gram tavuk pişirebileceğiniz geniş bir alana sahip. Dört farklı fonksiyonuyla hem patates ve tavuk kanatlarını çıtır çıtır yapabilir, kek ve tarçınlı rulolar gibi tatlılar pişirebilir hem de yiyeceklerinizi hızlıca yeniden ısıtabilirsiniz. Akıllı kadran kontrolü ile zaman ve sıcaklık ayarlarını zahmetsizce yaparken EverCrisp teknolojisiyle yağ oranını yüzde 95 azaltarak yiyeceklerinizi lezzetli ve sağlıklı bir şekilde kızartabilirsiniz. Temizlik kısmı da fritöz sepetinin özel kaplaması ile dert olmaktan çıkıyor!

Kullanıcılar ne diyor?

"Yemeği yakma imkanınız falan yok. Güzel pişiriyor, çok da sesi yok."

"Çok iyi pişiriyor. Kullanımı kolay ve basit. Çok işimize yaradı."

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8. Konuşma özellikli: Karaca Air Pro Cook XL 2 In 1 Rose Gold Konuşan Airfryer (4 L)

Enerji harcamak yerine yeni tarifler keşfetmeye odaklanmanızı destekleyen Karaca Air Pro Cook XL, yalnızca 4 litrelik kapasitesiyle değil aynı zamanda konuşarak sizi yönlendirme özelliğiyle de fark yaratıyor. Circulation Air Tech ile yemeğin her noktasını eşit kıvamda pişirirken tek kaşık yağ ile hazırlayabileceğiniz sağlıklı ve enfes yemekler çıkarıyor. Ayrıca, ısıtma fonksiyonuyla yemekleri yeniden ısıtabilir, bulaşık makinesinde yıkanabilir parçaları ile temizliğe daha az zaman ayırabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"İyi ki almışız. Sırf yağ parası ile kendini amorti edecektir. Yönlendirmesi çok başarılı. Ev yemeği dahil çok yönlü."

"Fiyatına göre yüksek performans ürünü, iç haznesi geniş, 4 L kapasiteli, diğer rakiplerine yüksek fiyatlar vermeye hiç gerek yok, o kadar çok araştırdım ki iyi ki bu ürünü tercih edip pahalı bir şey almamışım, yiyecekler çok lezzetli ve hızlı oluyor."

Karaca Airfryer'ın yanında pişirme kağıdı almak isterseniz buraya tıklayın.

9. Çekirdek aileler için ideal kapasite: Proscenic T20 Siyah Yağsız Sıcak Hava Fritözü (3,5 L)

Proscenic T20 ile en sevdiğiniz tarifler artık tek bir dokunuş uzağınızda! Tam 12 farklı ön ayarı ile tavuktan patates kızartmasına kadar birçok popüler yemeği çabucak pişirebilirsiniz. Kare sepet tasarımı, aynı kapasitedeki diğer modellere göre daha fazla pişirme yüzeyi sunarak bir seferde daha çok yiyecek pişirmenize olanak tanır. TurboAir teknolojisi ile hem hızlı hem de dumansız bir pişirme gerçekleştiren bu fritöz, yiyeceklerin dışını çıtır çıtır içini ise yumuşak yapar. Ayrıca, temizlemesi zahmetsiz yapışmaz yüzeyi ile mutfakta daha az zahmet yaşarsınız!

Kullanıcılar ne diyor?

"Hem boyutundan hem de rahatlığından çok memnun kaldım. Aynısını kızıma aldım, tavsiye ederim."

"Süper pratik ve kullanımı kolay; patates kızartması, tavuk ve biftek süper pişiyor."

Proscenic Airfryer'ın yanında yağ püskürtücü almak isterseniz buraya tıklayın.

10. Sekiz programı ve yormayan temizliğiyle: Ufesa Jaguar Siyah Airfryer (3,5 L)

Ufesa Jaguar Airfryer ile sağlıklı kızartmaların keyfini sürün! 8 ön ayarlı programı sayesinde patates kızartması, tavuk, sebze gibi birçok yemeği zahmetsizce pişirebilir; dokunmatik paneli ile sıcaklık ve zamanı sorunsuzca ayarlayabilirsiniz. 3,5 litrelik kapasitesi, küçük aileler için yeterli alan sunarken yapışmaz kaplamalı iç yüzeyi ise temizlik süreci de oldukça hızlı. BPA ve PFOA içermeyen güvenli malzemelerden üretilmiş olan fritöz, otomatik kapanma özelliğiyle de güvenli bir pişirme deneyimi yaşatıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

" Bir haftalık günlük kullanımdan sonra onsuz yapamadım. Artık fırınımı hiç kullanmıyorum."

"Mükemmel işlevsel, mükemmel malzeme kalitesi. çok rahat dokunmatik ekran ve kullanımı çok kolay. Sepetin temizlenmesi konusunda bile çok basit."

Ufesa Airfryer'ın yanında airfryer 11'li seti almak isterseniz buraya tıklayın.

11. Az yağla sağlıklı kızartmalar: Vandenberg Siyah Airfryer (5,5 L)

Vandenberg 5,5 litrelik geniş sepetiyle kalabalık sofralara uygun yağsız ve sağlıklı yemekler hazırlamak için ideal! 12 farklı programı ve yüksek çıkış gücüyle balıktan et ürünlerine kadar birçok yiyeceği kısa sürede çıtır çıtır yapabilirsiniz. Paslanmaz çelik tasarımı, aşırı ısınmaya karşı koruması ve yapışmaz kaplama gibi özellikleri sayesinde uzun ömürlü ve kullanışlı bir fritöz olarak öne çıkıyor. Üstelik tüm parçaları çabucak çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir!

Kullanıcılar ne diyor?

"Ben beğendim. Denedim de. Vaktinde pişirdi. Gayet sessiz ve sepeti gayet geniş. Öneririm."

"Az yağda yemek yemek için aldım. Sağlık için çok iyi olduğunu düşünüyorum."

Vandenberg Airfryer'ın yanında muffin kabı almak isterseniz buraya tıklayın.

12. Keyifli pişirme deneyimi: Ultenic K10 Siyah XL Airfryer (5 L)

Ultenic K10 Airfryer, 5 litrelik haznesiyle tek seferde büyük porsiyonlarda yemekler pişirmenizi sağlıyor. 11 farklı pişirme fonksiyonu ve 48 dB'lik düşük bir gürültü seviyesiyle odağınızı dağıtmıyor. Yüzde 90'a kadar az yağ ile yemek hazırlamanızı mümkün kılan airfryer, 74°C -205°C sıcaklık aralığıyla sağlıklı ve ev yapımı atıştırmalıklar pişirmenize yardımcı oluyor. Tüm tavuktan 1 kiloya kadar patates kızartması yapabileceğiniz Ultenic, elektrik tasarruflu yapısıyla da cebinizi düşünüyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu fiyata çok iyi performans. Fiyatının üstünde özellikler sunuyor. Tavsiye ederim."

"İlk airfryer denemem olduğu için karşılaştırma yapamıyorum fakat boyutu ve genişliği çok güzel, iki üç kişi için kolaylıkla pişirilir. Dijital menüsü ve önceden belirlenmiş programları pratik, sessiz çalışıyor ve eşit pişiriyor."

Ultenic Airfryer'ın yanında fırın ve airfryer için pişirme matı almak isterseniz buraya tıklayın.

13. Az yağ çok lezzet: Ariete 4626 Siyah Airy Fryer (6 L)

Ariete Airy Fryer ile kızartmalarda yağı minimuma indirirken lezzetten ödün vermek zorunda kalmazsınız. Geniş dokunmatik ekranı, sıcaklık ve zaman ayarını sorunsuzca yapmanızı desteklerken 8 farklı program ile istediğiniz yemeği kısa sürede hazırlayabilirsiniz. 2,5 kg’a kadar yiyecek pişirebilen cihaz, büyük aileler için ideal bir tercih. Ayrıca, kokusuz kızartma özelliğiyle mutfakta rahatsız edici kokular olmadan sağlıklı yemekler yapabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün mükemmel çalışıyor. Mevcut farklı özellikleri seviyorum. Temizlemesi kolay. Kullanımı da çok kolay. Kesinlikle tavsiye ederim."

"Harika, kullanımı kolay, parasına göre kaliteli. Yemekler lezzetli, aile için harika bir boyut."

Ariete Airfryer'ın yanında yapışmaz ızgara altlığı ve şiş setini almak isterseniz buraya tıklayın.

14. Kompakt ve pratik: NPO RAF R5007 Sıcak Hava Fritözü (4 L)

Önceden ayarlı 8 programı ile farklı yemekler için ideal pişirme seçeneklerine sahip olan NPO RAF R5007, 1500 W gücü ve 4 litrelik geniş kapasitesiyle evde hızlı ve ağız sulandıran yemekler hazırlamak isteyenler için biçilmiş kaftan. Sağlam yapısı plastik, ABS, PP ve paslanmaz çelik malzemelerle destekleniyor, yapışmaz yüzeyi ise yiyeceklerinizin fritöze yapışmadan pişmesini sağlıyor. Dokunmatik dijital kontrol ekranı ile sıcaklık ve süreyi zahmetsizce ayarlayabileceğiniz fritözün (20-200 °C sıcaklık aralığı ve 1-60 dakika zamanlama seçeneği) elektrik kesintisi gibi durumlarda güvenlik önlemleri de içinizi rahat ettiriyor!

Kullanıcılar ne diyor?

"Fiyat performans ürünü işimi yeterince görüyor. Dizaynı da gayet güzel."

"Fiyatı muadillerine göre çok uygun. 4 lt yeterli. Çalışma şekli kolay. Led ekranı anlaşılır. Beğendim."

NPO Airfryer'ın yanında yağ püskürtücü almak isterseniz buraya tıklayın.

15. En çok satan model: Philips HD9243/90 Siyah Airfryer (4,1 L)

Philips Airfryer, Rapid Air Teknolojisi ile yiyeceklerinizin dışını çıtır çıtır içini ise yumuşacık yaparak çok az yağla ya da tamamen yağsız pişirebiliyor. 13 farklı pişirme işleviyle kızartmadan kurutmaya her türlü yiyeceği pişirmek artık daha basit. Philips ile en sevdiğiniz tarifleri %90’a kadar daha az yağla hazırlayıp lezzetten ödün vermeden sağlıklı beslenebilirsiniz. Ayrıca, HomeID uygulaması sayesinde 350’den fazla sağlıklı tarif elinizin altında!

Kullanıcılar ne diyor?

"Falafel, balık ile kek yapmayı denedim ve gayet başarılı buldum. Radyasyon değeri hakkında bilgim yok. Ama az yağ kullanmak ziyadesi ile mutlu ediyor. Ürün başarılı."

"Eşim fritözden çok memnun. Özellikle et, sebze ve diğer ürünleri hazırlamak için çok yönlü bir cihaz olduğu ortaya çıktığından beri."

Philips Airfryer'ın yanında silikon pişirme kabı almak isterseniz buraya tıklayın.

Bu içerik 2 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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