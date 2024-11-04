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Çok satan Xiaomi C400 Akıllı Kamera Gülümseten Kasım'a özel indirime girdi
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  4. Çok satan Xiaomi C400 Akıllı Kamera Gülümseten Kasım'a özel indirime girdi

Çok satan Xiaomi C400 Akıllı Kamera Gülümseten Kasım'a özel indirime girdi

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
04.11.2024 11:10
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Evde yokken aklınız evinizde mi kalıyor? Çocuğunuzun odasında ne olup bittiğini merak ediyor musunuz? Evcil hayvanınızın gün içinde neler yaptığını mı merak ediyorsunuz? Ya da evde yokken evin güvenliğini sağlamak mı istiyorsunuz? C400 Akıllı Kamera ile tüm bu soruların cevabını bulabilirsiniz! Gülümseten Kasım Fırsatları'ndan yararlanarak, evinizi güvende tutarken bütçenizi de koruyabilirsiniz. Detaylar yazımızda...

Günümüzde güvenlik, hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru haline geldi. Bu nedenle, güvenliği ve yaşam konforunu aynı anda sağlayan akıllı kameralar evde ve iş yerlerinde sıkça tercih ediliyor. Hem yaşam alanınızı hem de sevdiklerinizi potansiyel tehlikelerden korumak için geliştirilen bu cihazlar, hareket algılama özelliği sayesinde evinize yapılan giriş çıkışları ve anlık hareketleri kaydedip size bildirim gönderiyor; acil durumlarda hızlıca müdahale etmenize olanak tanıyor. Piyasadaki pek çok seçenek arasında öne çıkan Xiaomi Akıllı Kamera C400, kullanıcıların güvenini kazanarak çok satanlar arasında yer alıyor. Üstelik şimdi Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında indirimde! Siz de yaşam alanınızda ekstra bir güvenlik arıyorsanız, Xiaomi Akıllı Kamera C400’ün tüm özelliklerine bir göz atın.

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Gülümseten Kasım'ın tüm indirimlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.

İndirimdeki diğer akıllı kamera modellerini görmek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Aklınız evde kalmasın: Xiaomi C400 Akıllı Kamera

Xiaomi C400 Akıllı Kamera

Xiaomi Akıllı Kamera C400, 1440p çözünürlüğü ve 2.5K ultra net video kalitesi ile güvenliğinizi en üst düzeye taşıyor. 360° dönebilen başlık ve 108° dikey görüş açısı sayesinde her köşeyi net bir şekilde görüntüleyebilme imkanı tanıyor. Yapay zeka destekli insan algılama sistemiyle yanlış alarmları filtrelerken, otomatik izleme özelliğiyle de hareketli nesneleri takip ediyor. Gece görüşü sağlayan 940nm kızılötesi ışık, karanlıkta bile net görüntü kaydı yapmanızı sağlıyor ve çift bantlı Wi-Fi desteği ile kesintisiz bağlantı sunuyor. İki yönlü sesli görüşme özelliği sayesinde dilediğiniz an sevdiklerinizle iletişim kurabilir ve güvenliği evinizin her köşesinde hissedebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Almak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Evde, ofiste yani aklınıza gelebileceğiniz araçta her yerde çekim sağlayıp 1800 megapiksel görüntü aktarabilen anında insan takibi algı yapan bir cihaz. Gerçekten mükemmel bir tasarım olmuş. Tavsiye ederim."

  • "Ürünün kullanımı kolay. Görüntü kalitesi ve açısı iyi."
Ürünü İncele

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Bu içerik 4 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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