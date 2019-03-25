Mynet Trend

Bahar nezlesi nasıl anlaşılır? Bahar nezlesinin nedeni nedir, nasıl tedavi edilir?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 25.03.2019 10:01 | Son Güncelleme

Bahar alerjisi belirtileri ile nezle belirtileri benzerlik gösterebilir. Bu iki hastalık arasındaki ayırt edici özellik ise; nezlede bulgular 7-10 gün içinde kaybolurken, bahar alerjisinde bu sürenin birkaç aya kadar uzayabilmesidir. Uzmanlar şikayetlerin iki haftadan uzun sürdüğü takdirde altında yatan nedenin alerji olup olmadığının teşhis edilmesi gerektiğini belirtti.

Bahar nezlesi nasıl anlaşılır? Bahar nezlesinin nedeni nedir, nasıl tedavi edilir?

“Doğanın yeniden canlandığı, insanların neşe ve sevinçlerinin arttığı bahar ayları, mevsimsel alerjik rinit hastaları için kabusun geri dönmesi gibidir. Bunun nedeni havada yayılan; ağaç, çiçek ve çimenlerin oluşturdukları çiçek tozları yani polenlerdir. Soluduğumuz havaya karışabilen küçük moleküllü polenler 300 kilometre kadar uzağa bile ulaşabilir.Yani Edirne’deki bir bitki poleni, İstanbul’daki alerjik çocuğu etkileyebilmektedir” diyen İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Musa Bostancıoğlu, açıkladı.

ÖZELLİKLE NİSAN-MAYIS AYLARINA DİKKAT!

Polen taneciklerini gözle görmek mümkün değildir ama milyonlarcasının bir araya gelerek oluşturdukları kümeler; sarımsı, mavi, beyaz, esmer nadiren de kırmızımsı toz şeklinde görülür. Gösterişli ve renkli bitkilerin daha alerjen oldukları kanısı doğru değildir. Ülkemizde 9 bin civarında bitki çeşidi bulunmakta olup, bunların sadece yüzde 10 kadarı alerji sebebi olmaktadır. Bölgelere göre farklılıklar olmakla beraber havada alerjenlerin en yoğun olduğu dönem nisan-mayıs-haziran aylarıdır. Kişi alerjik bir bünyeye sahipse, burun içine göze ve genze giren polenler “histamin” denen kimyasal maddenin salgılanmasına neden olur. Bu da gözlerdeki ve burun zarlarındaki kılcal damarların genişleyerek dokuların şişmesine bu sebeple de burun ve geniz tıkanmasına burun ve gözde akıntıya, kaşıntıya,hapşırmaya,öksürmeye yol açar. Üst solunum yollarındaki bahsedilen doku şişmesine bağlı olarak; sinüslerde baskı ve yüzde ağrı, göz altlarının morarması ve şişmesi, koku ve tat duyularında azalma, alerjik selam denilen sık sık ellerini buruna sürtme ve kaşıma hareketi, yorgunluk, algılama güçlüğü, uyku bozukluğu, damakta ve gırtlakta kaşıntı, öksürük ve baş ağrısı görülebilir.

ALERJİLER UYKU DÜZENİNİ BOZARAK KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ YARATABİLİYOR

Rahat nefes alamadığı için alerjik kişilerde; gece uyku düzeni bozulur, gündüz konsantrasyon eksikliği ile okul başarısında azalma ve baş ağrısı olabilir. Hastalık, göz kaşıntısı ve hapşırmaktan ibaret basit bir hastalık değildir. Tedavi edilmezse ve önlem alınmazsa tekrarlar. Sinüzit, otit ve astıma zemin oluşturabilir. Önlem alabilmeniz için öncelikle alerjik olduğunuz polenin belirlenmesi gerekir. İlkbaharda polenlerin kaynağı genellikle; ağaçlar, yaz ve sonbaharda ise genellikle çayır otlarıdır.Polen mevsimleri ve yoğunlukları bölgenin bitki örtüsü, o sene aldığı yağışlar ve sıcaklık gibi hava şartlarına göre şehirden şehre farklılık gösterebilmektedir. Rüzgar ve fırtınada bitkilerden havaya polen karışması kolaylaşarak havada polen yoğunluğu artar. Yağmur yağdıktan sonraki ilk birkaç saat ve akşam saatlerinde polen yoğunluğu büyük oranda azalmaktadır.

NASIL ÖNLEM ALINMALI?

Polenlerin yoğun olduğu dönemlerde; özellikle sabah ve öğle saatlerinde, kuru, güneşli ve rüzgârlı havalarda zorunlu değilse dışarı çıkmayın. Açık hava aktivitelerinde bulunmayın veya en aza indirin. Sportif faaliyetler için kapalı alanlar tercih edilmelidir. Okula gitmek gibi zorunlu sebeplerle dışarı çıkılacaksa polen maskesi ile çıkılmalı yoksa en azından siperli şapka ve gözlük kullanılmalıdır. Polenlerin ciltle temasını azaltmak için uzun kollu elbiseler ve pantolon giyebilirsiniz. Dışarda polenler yapıştığı için eve geldiğinizde giysilerinizi değiştirin, bol su ile duş alın veya saçınızı, yüzünüzü bol su ile yıkayın.Kapı ve pencerelerinizi polenlerin yoğun olduğu sabah ve öğlen saatlerinde sıkı kapatarak evinize ya da aracınıza polen girmesine izin vermeyin mümkünse polen filtreli klima kullanın. Dışarıya asılırsa polenler yapışacağından çamaşırlarınızı polen mevsiminde ev içerisinde kurutma makinesinde kurutun. Toplu taşıma araçlarında seyahat ediyorsanız, açık pencere veya kapılardan uzakta oturmaya gayret edin.Çim biçme, ağaç budama ve bahçe bakımı gibi işlerden biçilmiş çim yığınlarından budanmış ağaç dallarından uzak durun.

'POLEN ALERJİSİ OLANLAR BESLENMELERİNE DE DİKKAT ETMELİDİRLER'

Polen alerjisi olanlar, beslenmelerine de dikkat etmelidirler.Polenlerle bazı meyve ve sebzelerin antijenik yapısı birbirine benzediğinden çapraz reaksiyonlar görülebilir. Kızılağacın polenlerine alerjisi olanların; badem, elma, kereviz, kiraz ve fındığa karşı alerjileri olabilir. Çayır polenlerine alerjisi olanlarda; karpuz, portakal ve domates alerjisi eşlik edebilir. Polen alerjisi olanlar duyarlı oldukları bitkilerin yakınlarında bulunduklarında, örneğin; pikniğe kırlık ormanlık yerlere gittiklerinde rahatsızlıkları artar, deniz kıyısında ise daha rahat olurlar. Başka bir bölgeye veya ülkeye seyahat edecek olanlar gidecekleri yerin o mevsimdeki polen özellikleri hakkında bilgi alarak yeri ve zamanı ona göre ayarlamalıdırlar.

HAVA KİRLİLİĞİ VE TRAFİK ALERJİYİ TETİKLİYOR!

Hava kirliliğinin ve trafiğin fazla olduğu endüstriyel bölgelerde polen alerjilerine daha çok rastlanır. Yoğun trafik olan yerlerde özellikle, cadde kenarında oturanlarda dizel kurumu ve egzoz gazları, hava kirliliği olan şehirlerde kükürt dioksit, ozon, azot oksitleri gibi zararlı gazlar solunum yollarında hücre hasarı ve kaybına neden olup alerjik iltihaba zemin hazırlar. Ayrıca alerjik olaylardan sorumlu “IgE”nin vücutta yapımını da artırırlar. Küresel ısınmayla atmosferde artan karbondioksit gazı da alerjen bitkilerin daha fazla büyümesine ve daha çok alerjen yaymasına sebep olurlar. Daha 10 yıl önce 5 çocuktan biri alerjik iken, bugün 4 çocuktan birinde alerjiye rastlanmaktadır.

SEZARYEN DOĞUM ALERJİK HASTALIK RİSKİNİ ARTTIRIYOR!

Sezaryen doğum, diğer tüm alerjik hastalıkları artırdığı gibi bahar nezlesine sahip olma riskini de artırmaktadır. Bahsedilen bulguları gösteren çocuklarda doktorunun tavsiyesiyle deriden veya kandan alerji testi yapılarak neye alerjisi olduğu saptanıp ondan uzaklaştırılmaya gayret edilmelidir. Alerji testleri yeni doğan döneminden itibaren yapılabilmekle birlikte polen alerjisi için alerji testi genellikle 2 yaşından sonra tercih edilmektedir. Çünkü testle saptanacak düzeyde alerji gelişebilmesi için çocuğun en az iki polen mevsimini yaşaması gerekir.

İŞTE ÜLKEMİZDE EN ÇOK RASTLANAN ALERJİK BİTKİLER!

Ülkemizde en çok rastlanan alerjik otlar; ayrık otu, kedi kuyruğu, tavşanayağı, domuz ayrığı, başlı çayır, püsküllü çayır, yumrulu arpa, buğday, yulaf, Fransız çimeni, zembil otu, delice otu, tilki kuyruğu,yavşan otu, sinir otu, kuzu kulağı, sığır kuyruğu, çoban çantası vs. gibi bitkilerdir. Ağaçlardan ise; karakavak, aksöğüt, huş ağacı, tüylü meşe, akçaağaç, sarıçam, karaağaç, fındık yurdumuzdaki ağaçlardan alerjiye en sık sebep olanlardır. Çocuğu alerji yapan bitki örtüsünden uzak tutmak mümkün olmuyorsa veya uygulansa bile yeterli olmuyorsa toz veya çiğneme tableti şeklinde alerji baskılayıcılar, mevsiminde alerji şurupları ve kortizonlu burun spreyleri kullanılarak hasta çocuğun azalmış olan hayat kalitesi tedaviyle artırılmalıdır. Seçilmiş hastalarda çocuk alerji uzmanının uygun görmesiyle alerji aşıları da tedavide son nokta olmaktadır.

Bugüne dek hiç görülmemişti! Binlercesi bulunduBugüne dek hiç görülmemişti! Binlercesi bulundu
Zayıflamaya çalışırken yapılan 11 hata!Zayıflamaya çalışırken yapılan 11 hata!
Ağız kokusunda 8 nedene dikkat!Ağız kokusunda 8 nedene dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bahar nezlesi alerji

En Çok Okunan Trend Haberler

İnanılmaz olay! Uçağıyla eşinin bulunduğu binaya daldı!

İnanılmaz olay! Uçağıyla eşinin bulunduğu binaya daldı!

Bomba itiraf: Tek gecelikti; göğüsleri mükemmel!

Bomba itiraf: Tek gecelikti; göğüsleri mükemmel!

Böylesi görülmedi! Kenti bu afişlerle doldurdu

Böylesi görülmedi! Kenti bu afişlerle doldurdu

Nurgül Yeşilçay paylaştı! 'Hamileler bakmasın'

Nurgül Yeşilçay paylaştı! 'Hamileler bakmasın'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Halk içinde dışlanıyorum, benimle alay ediyorlar

Halk içinde dışlanıyorum, benimle alay ediyorlar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın

Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göbek kordonu neden geç kesilmelidir? Kordon kesilmesi için en doğru zaman nedir?

Bebeğinizin göbek kordonunun geç kesilmesi için 6 neden!

Zayıflamaya çalışırken nelere dikkat edilmelidir? Diyette yapılan hatalar nelerdir?

Zayıflamaya çalışırken yapılan 11 hata!

Ağız kokusunda 8 nedene dikkat!

Ağız kokusunda 8 nedene dikkat!

Çocuklarda varis oluşumuna dikkat!

O hastalık çocuklarda da görülüyormuş!

Bahar geldi diye sevinenler dikkat! Bahar nezlesine ne kadar hazırlıklısınız?

Bahar nezlesine ne kadar hazırlıklısınız?

Aft ve uçukları geçiştirmeyin! Aft ve uçuk neden çıkar? Aft ve uçuk nasıl geçer?

Siz de çok sık yaşıyorsanız dikkat! Meğer çözüm için...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.