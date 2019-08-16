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Bahar Şahin: Ben bütün cilvemle onu yine kandırıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 15:29 | Son Güncelleme

Zalim İstanbul dizisinde rol alan Bahar Şahin, dizide ablasını canlandıran Sera Kutlubey ile fotoğraflarını paylaşıp duygularını takipçileriyle paylaştı.

Bahar Şahin: Ben bütün cilvemle onu yine kandırıyorum

Zalim İstanbul dizisinde rol alan Bahar Şahin, dizide ablasını canlandıran Sera Kutlubey'e sosyal medyadan övgü yağdırdı.

Birlikte yer aldıkları fotoğrafları Instagram sayfasında paylaşan Bahar Şahin, altına şu notu düştü:

"Gece gece Sera aşkım geldi. Size biraz Sera'yı anlatıyım...Kendisi benden 6 ay küçük olsa da; benden daha ağır başlı, daha doğru kararlar veren, her duyusunu ağırdan ve yavaştan yaşayan aşırı sakin ve aşırı durağan bir kızdır.

Hiçbir şey onu heyecanlandırmaz bu hayatta... Her şey onun için aşırı normal ve aşırı olması gerektiği gibidir! Aşırı ama hahhaha... Sürekli beni uyaran, yaptığım yanlış şeylere çokça kızan bir ünlem işareti olarak görebilirim... Kendisi tam bir abla ya da CEMRE YILMAZ diyebilirim...

Zaman zaman “gidiymisin, geliymisin, istemiyim, istiyiim" diye konuşarak beni güldürüyor... Burada yine bir şeylere kızıyor ve uyarıyor ama ben bütün cilvemle onu yine kandırıyorum! Serinin sonunda görebilirsiniz... Özledim, hadi başlasın! Seni gidi zalim yâr..."


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