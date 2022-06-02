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Bahar Şahin ile Oktay Çubuk aşk mı yaşıyor? Gülümse Kaderine'nin Eda'sı Bahar Şahin'in yeni sevgilisi Oktay Çubuk kimdir?

02.06.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülümse Kaderine dizisinde Eda karakterini canlandıran Bahar Şahin ile Oktay Çubuk'un aşk yaşayıp yaşamadığı merak ediliyor. Bebek'te objektiflere yansıyan çiftten Şahin, gazetecilerin, "Hayırlı olsun yeni ilişkiniz" sözlerine karşılık şaşırtan bir yanıt verdi. Peki Bahar Şahin ile Oktay Çubuk aşk mı yaşıyor? İşte merak edilenler...

Bahar Şahin ile Oktay Çubuk aşk mı yaşıyor? Gülümse Kaderine'nin Eda'sı Bahar Şahin'in yeni sevgilisi Oktay Çubuk kimdir?

Bahar Şahin ve kendisi gibi oyuncu olan Oktay Çubuk'un önceki gün Bebek'teki bir mekandan el ele çıkarken görüntülendiği ortaya çıktı. Şahin'in şimdilerde Gülümse Kaderine dizisinde Eda karakterini canlandırdığı biliniyordu. Peki Bahar Şahin ile Oktay Çubuk aşk mı yaşıyor?

BAHAR ŞAHİN İLE OKTAY ÇUBUK AŞK MI YAŞIYOR?

Bahar Şahin ile Oktay Çubuk çiftinin birlikte görüntülendiği ve flaşların patlamasıyla bir anda ellerini ayırdığı ortaya çıktı. Ünlü çift o anlarda ise kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Muhabirlerin, "Hayırlı olsun yeni ilişkiniz. Sizi el ele gördük çıkarken. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna karşılık ise Şahin "Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Kolay gelsin." yanıtını verirken, Çubuk ise gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Oktay Çubuk'un da şimdilerde Show TV'de yayınlanan Baba dizisinde Kadircan karakterine hayat verdiği biliniyor.

OKTAY ÇUBUK KİMDİR?

Oktay Çubuk 12 Mart 1996 tarihinde İzmir'de doğmuştur, lise eğitimini İzmir Amerikan Kolejinde tamamlamıştır, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sinema ve Televizyon bölümüne iletişim fakültesi birincilik ile girmiştir ve tam burslu şekilde eğitim hayatına bu üniversitede devam etmektedir.


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Bahar Şahin
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