'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu dizinin oyuncu kadrosuna dahil oluyor

"Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisi Show TV’nin ibüyük bir merakla izlenen dizilerinin başında geliyor. Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği dizi konuk oyuncularıyla da dikkat çekiyor.
Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, diziye 12. bölümden itibaren dâhil olacak. Allen; özgür ruhlu ve aynı zamanda iş dünyasında cesur adımlarıyla tanınan 'Dora Ersoy' karakterine hayat verecek.
Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi isimler yer alıyor.