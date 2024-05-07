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  4. 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu dizinin oyuncu kadrosuna dahil oluyor

'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu dizinin oyuncu kadrosuna dahil oluyor

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
07.05.2024 16:50
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Merakla ve büyük bir ilgiyle izlenen "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisinin oyuncu kadrosuna ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen dahil oluyor. Fenomen diziye 12. bölümden itibaren dâhil olacak Allen, 'Dora Ersoy' karakterine hayat verecek.

'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu dizinin oyuncu kadrosuna dahil oluyor

"Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisi Show TV’nin ibüyük bir merakla izlenen dizilerinin başında geliyor. Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği dizi konuk oyuncularıyla da dikkat çekiyor.

YASEMİNKAY

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, diziye 12. bölümden itibaren dâhil olacak. Allen; özgür ruhlu ve aynı zamanda iş dünyasında cesur adımlarıyla tanınan 'Dora Ersoy' karakterine hayat verecek.

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BAHAR DİZİSİNİN KADROSUNDA KİMLER VAR

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi isimler yer alıyor.

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