Baharat nasıl saklanır? Baharatların son kullanma tarihi var mı? Uzun süre saklanan baharat bozulur mu?

Yemekleri tatlandırmak için uzun yıllardan beri baharatlar kullanılır. Kuru ve toz halindeki baharatların kendine özgü tatları vardır. Baharatların son kullanma tarihleri de mevcuttur ama bozulmazlar. Sadece zamanla etkilerini kaybederler. Yanlış saklama durumlarında ise baharatlarda küflenme, nemlenme veya tat değişimi gibi sorunlar görülebilir.

Baharat nasıl saklanır?

Baharatları tazeliklerini koruyarak uzun süreler boyu saklayabilmek için doğru koşulların sağlanması gerekir. Baharatlar serin, kuru ve karanlık bir ortamda saklanabilir. Nem, ısı ve ışık ise baharatların lezzetini ve aromasını bozabilir. Baharatları özellikle cam ya da hava geçirmeyen kaplarda saklamak oksitlenmelerini engeller. Böylece raf ömürleri uzamış olur.

Metal ve plastik kaplar baharatların kokusunda değişikliklere neden olabilir. Bu yüzden bu tarz kaplar tercih edilmemelidir.

Bütün şekilde saklanan baharatlar ise öğütülmüş olanlara nazaran daha taze kalır. Bu sebepten baharatları tane halinde saklayarak ihtiyaç durumunda öğütmeyi tercih edebilirsiniz. Böylece baharatlar her zaman daha taze olabilir. Sık kullanılmayan baharatlar ise buzdolabı ya da dondurucuda saklanabilir.

Baharatların son kullanma tarihi var mı? Varsa nedir?

Tüketilen hemen her ürünün son kullanma tarihi vardır. Baharatların da son kullanma tarihi vardır. Ama baharatlar son kullanma tarihleri geçtiğinde bozulmazlar. Yalnızca tat, koku ve renk kaybı yaşayarak etkisiz hale gelebilirler. Baharatların raf ömrü ise saklama koşullarına ve türlerine göre değişiklik gösterebilir.

Öğütülmüş baharatlar havayla daha fazla temas ettiğinden daha çabuk bayatlar. Genelde 2 ila 3 yıl arasında bu baharatların aromaları kaybolabilir. Özellikle toz tarçın, karabiber ve kimyon bu sürede lezzetinden kayıp yaşar. Tane halindeki baharatlar ise öğütülmüş olanlara göre daha uzun süre dayanır. Bu baharatlar 4-5 yıl taze şekilde kalabilir.

Bazı baharatlar kurutulmuş otlardan elde edilir. Kekik, nane, fesleğen gibi kurutulmuş otlar, 1 ila 3 yıl arasında aromasını kaybedebilir. Toz biber ve baharat karışımları da taze olarak 3 yıla kadar kalabilir. Ama zamanla tatları ve renkleri değişebilir.

Uzun süre saklanan baharat bozulur mu?

Baharatlar doğru koşullarda saklandığı taktirde bozulmaz. Sadece zamanla aroma ve rengini kaybedip etkisiz hale gelebilirler. Küflenme ve sağlığa zararlı hale gelmeleri ise çok nadir olur. ama yine de dikkatli olmak gerekir. Yanlış saklama koşullarında baharatların bozulma riski olabilir.

Eğer baharat nem almış ise topraklanma, küflenme ya da kötü koku gibi sorunlar oluşabilir. Bu durum baharatın kullanılamayacak hale geldiğini gösterir. Özellikle açıkta kalan veya ağzı tam kapanmayan kaplardaki baharatlar nemlenerek küflenebilir.

Yağ içeriği yüksek baharatlar da uzun süreler saklandığında acılaşabilir ya da bayatlayabilirler. Pul biber, haşhaş ve susam bu ürünlere örnek olarak verilebilir. Bu baharatları da serin ve karanlık bir yerde saklayıp muhafaza etmek gerekir.

Uzun bir süre saklanmış olan baharatın bozulup bozulmadığını anlamak için ise kokusuna ve tadına bakabilirsiniz. Eğer söz konusu baharatın kokusu zayıflamış, rengi solmuş veya tadı belirgin şekilde değişmiş ise bu durum baharatın etkisini kaybettiğini ve yenisiyle değiştirilmesi gerektiğini gösterir.