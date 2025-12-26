YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Baharat rafını düzenleme şekline göre yemek yapma yeteneğini tahmin ediyoruz!

Mutfağın asla eksik kalmaması gereken malzemeleri, sevdiğin dizinin favori oyuncusu gibi olan o baharatları nasıl düzenliyorsun? Düzenleme şekline göre yemek yapma yeteneğinle ilgili bir şeyler söyleyeceğiz!

Baharat rafını düzenleme şekline göre yemek yapma yeteneğini tahmin ediyoruz!

Mutfakta ne kadar becerikli olduğunu söyleyeceğiz!

1/8

Söyle bakalım, baharatların şu an tam olarak nerede duruyor?

Söyle bakalım, baharatların şu an tam olarak nerede duruyor?
Etiketli cam kavanozlarda.
Ocağın hemen yanındaki rafta.
Bir kısmı kavanozda ama bir kısmı da ağzı açık poşetlerde.
Valla çekmecenin birinde ama şu an hatırlamıyorum...
2/8

Kavanoz dışında bu baharatları nerede muhafaza ediyorsun?

Kavanoz dışında bu baharatları nerede muhafaza ediyorsun?
Vakumlu kapaklı kavanozlar. Başak seçenek yok!
Yıkanıp etiketleri sökülmüş reçel ya da salça kavanozlarında.
Kendi ambalajlarında.
Poşetlerde.
3/8

Senin için en ideal olan baharat rafını seçer misin?

4/8

Baharatları koyduğun yerde ilk sırada hangi baharat bulunuyor?

Baharatları koyduğun yerde ilk sırada hangi baharat bulunuyor?
Pul biber
Karabiber
Tuz
Kekik
5/8

En çok hangisi yer kaplıyor diye sorsak?

En çok hangisi yer kaplıyor diye sorsak?
Elbette pul biber.
Karabiber diyebilirim.
Nane ya. Çok almıştım, yer kaplıyor bayağı.
Tuz.
6/8

Aradığın o spesifik baharatı bulmak ne kadar vaktini alıyor?

Aradığın o spesifik baharatı bulmak ne kadar vaktini alıyor?
Sıfır saniye. Elimle koymuş gibi bulurum.
Bir iki kavanozu koklamam gerekir ama hemen bulurum.
Tüm poşetleri tek tek kaldırıp bakmam lazım.
Bulamayıp vazgeçmem ve sadece tuz atıp geçmem daha olası.
7/8

Baharat rafını ve kavanozları düzenli şekilde temizliyor musun?

Evet. Hep kirleniyor çünkü.
Hayır. Temizlemiyorum uzun süredir...
8/8

Rafında veya çekmecende tarihi geçmiş bir ürün bulma ihtimalin nedir?

Rafında veya çekmecende tarihi geçmiş bir ürün bulma ihtimalin nedir?
İmkansız. Düzenli olarak kontrol edip tazeliğini yitireni ayırırım.
Düşük ihtimal. Çünkü sirkülasyon çok hızlı ve hemen bitiyorlar.
Arkalarda kalmış, rengi solmuş bir paket köri çıkabilir.
Ay cevaplar gizli kalacaksa evet...
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Baharatın Adı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.