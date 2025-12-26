Baharat rafını düzenleme şekline göre yemek yapma yeteneğini tahmin ediyoruz!

Mutfakta ne kadar becerikli olduğunu söyleyeceğiz!

1/8 Söyle bakalım, baharatların şu an tam olarak nerede duruyor? Etiketli cam kavanozlarda. Ocağın hemen yanındaki rafta. Bir kısmı kavanozda ama bir kısmı da ağzı açık poşetlerde. Valla çekmecenin birinde ama şu an hatırlamıyorum...

2/8 Kavanoz dışında bu baharatları nerede muhafaza ediyorsun? Vakumlu kapaklı kavanozlar. Başak seçenek yok! Yıkanıp etiketleri sökülmüş reçel ya da salça kavanozlarında. Kendi ambalajlarında. Poşetlerde.

3/8 Senin için en ideal olan baharat rafını seçer misin?

4/8 Baharatları koyduğun yerde ilk sırada hangi baharat bulunuyor? Pul biber Karabiber Tuz Kekik

5/8 En çok hangisi yer kaplıyor diye sorsak? Elbette pul biber. Karabiber diyebilirim. Nane ya. Çok almıştım, yer kaplıyor bayağı. Tuz.

6/8 Aradığın o spesifik baharatı bulmak ne kadar vaktini alıyor? Sıfır saniye. Elimle koymuş gibi bulurum. Bir iki kavanozu koklamam gerekir ama hemen bulurum. Tüm poşetleri tek tek kaldırıp bakmam lazım. Bulamayıp vazgeçmem ve sadece tuz atıp geçmem daha olası.

7/8 Baharat rafını ve kavanozları düzenli şekilde temizliyor musun? Evet. Hep kirleniyor çünkü. Hayır. Temizlemiyorum uzun süredir...