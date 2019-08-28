Baharatların piri kimyonun 5 faydası

Aromasıyla et yemeklerinin tadını ikiye katlayan kimyon, geleneksel tıp için önemli bir doğal kaynak. Binlerce yıldır birtakım sağlık sorunlarına şifa olan kimyonun faydalarını gelin hep birlikte inceleyelim.

SOLUNUM RAHATSIZLIKLARINA İYİ GELİR



Astım ve bronşit hastalıkları için kimyon tüketimi öneriliyor. Sebebi ise solunum yolundaki balgamı temizlemesinden kaynaklıdır.

ANNE SÜTÜNÜ ARTIRIR



Kimyon çayı, anne sütü artırıcı harika bir etkiye sahiptir. Bu etkisinin yanı sıra gaz sancısını giderme konusunda da oldukça başarılıdır.

İSHALİ KESER

Yüzlerce yıldır ishal için kullanılan doğal bir ilaçtır. Antibakteriyel etkiye sahip olan taze kimyonu ishal olduğunuz zaman ezip, kaynamış suda bekletin. Demlenen çayı tüketerek ishalde kurtulabilirsiniz.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENE SOKAR



Hazımsızlık, gaz problemi gibi sindirim sorunları yaşıyorsanız yine kimyondan destek alabilirsiniz. Bunun için kimyonu çay halinde tüketmeniz gerekecektir. Rezeneyle karıştırdığınız kimyonu demleyin ve yemeklerden sonra tüketin. Etkisini hızlı bir şekilde göreceksiniz.

STRESE KARŞI ETKİLİDİR



Yapılan araştırmalar kimyonun stres azaltıcı etkisini ortaya koymuştur. Kimyon, stresin vücutta yarattığı biyokimyasal etkileri azaltır.

