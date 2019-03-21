YEMEK

Baharı karşılıyoruz: Mart ayı sebzeleriyle yapabileceğiniz şahane tarifler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 21.03.2019 12:12 | Son Güncelleme

Güneş nihayet yerinde! Baharı karşıladığımız şu günlerde Mart ayının en taze sebzeleri kullanarak mevsime yakışır yemekler pişireceğiz sevgili okur. Tıpkı bu yemekler bahar gibi! Tazecik, lezzetli ve afiyetle yenesi...

Baharı karşılıyoruz: Mart ayı sebzeleriyle yapabileceğiniz şahane tarifler

Portakallı kereviz

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Yumuşacık, ağızda dağılan bir lezzet... Mevsimin son portakallarını kereviz yemeğinde değerlendiriyoruz ve misler gibi bir akşam yemeğine imza atıyoruz. Son derece hafif bir yemek aynı zamanda. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Ispanak mücveri

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Demir deposu ıspanağın yemeğinden sıkılanlar için oldukça lezzetli bir tarif önereceğiz. Kızartma olduğunu bakmayın, malzemeleri son derece sağlıklı. Dilerseniz fırına da atabilirsiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Baharatlı bakla cipsi

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Mevsimi geldiyse eğer en güzelinden değerlendirmek isteriz! Üstelik bu tarif birçok cipse bedel ve kat kat daha sağlıklı. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Enginarlı pilav

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Enginarın en lezzetli olduğu mevsime giriş yaptık. Ger bir lokmada keyif veren enginar bu sefer pilavın içine girdi. Tadını merak edenler için tarifini şuraya bırakıyoruz.

Pazı sarması

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Tek tek haşladığımız pazı yapraklarını teker teker sarıp mis gibi pazı sarması tarifi hazırlıyoruz. Tazecik pazı yapraklarını kullandığımız sarma tarifinin sosu da muazzam! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Limonlu kuşkonmaz

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Ana yemeklerinizin yanına çok yakışacak sağlıklı ve lezzetli bir soğuk meze hazırlıyoruz. Sadece 15 dakikada yapılabilen limonlu kuşkonmaz, diyet yapanlar için de son derece ideal. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Havuçlu yumurta kızartma

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İddia ediyoruz böyle bir lezzet daha önce tatmadınız! Havuç ve yumurtanın böyle bir ikili olduğu aklınıza bile gelmedi! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.


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