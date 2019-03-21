Baharı karşılıyoruz: Mart ayı sebzeleriyle yapabileceğiniz şahane tarifler

Yumuşacık, ağızda dağılan bir lezzet... Mevsimin son portakallarını kereviz yemeğinde değerlendiriyoruz ve misler gibi bir akşam yemeğine imza atıyoruz. Son derece hafif bir yemek aynı zamanda. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Demir deposu ıspanağın yemeğinden sıkılanlar için oldukça lezzetli bir tarif önereceğiz. Kızartma olduğunu bakmayın, malzemeleri son derece sağlıklı. Dilerseniz fırına da atabilirsiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Mevsimi geldiyse eğer en güzelinden değerlendirmek isteriz! Üstelik bu tarif birçok cipse bedel ve kat kat daha sağlıklı. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Enginarın en lezzetli olduğu mevsime giriş yaptık. Ger bir lokmada keyif veren enginar bu sefer pilavın içine girdi. Tadını merak edenler için tarifini şuraya bırakıyoruz.
Tek tek haşladığımız pazı yapraklarını teker teker sarıp mis gibi pazı sarması tarifi hazırlıyoruz. Tazecik pazı yapraklarını kullandığımız sarma tarifinin sosu da muazzam! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Ana yemeklerinizin yanına çok yakışacak sağlıklı ve lezzetli bir soğuk meze hazırlıyoruz. Sadece 15 dakikada yapılabilen limonlu kuşkonmaz, diyet yapanlar için de son derece ideal. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
İddia ediyoruz böyle bir lezzet daha önce tatmadınız! Havuç ve yumurtanın böyle bir ikili olduğu aklınıza bile gelmedi! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
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