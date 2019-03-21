Baharı karşılıyoruz: Mart ayı sebzeleriyle yapabileceğiniz şahane tarifler

Portakallı kereviz



Yumuşacık, ağızda dağılan bir lezzet... Mevsimin son portakallarını kereviz yemeğinde değerlendiriyoruz ve misler gibi bir akşam yemeğine imza atıyoruz. Son derece hafif bir yemek aynı zamanda. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Ispanak mücveri



Demir deposu ıspanağın yemeğinden sıkılanlar için oldukça lezzetli bir tarif önereceğiz. Kızartma olduğunu bakmayın, malzemeleri son derece sağlıklı. Dilerseniz fırına da atabilirsiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Baharatlı bakla cipsi



Mevsimi geldiyse eğer en güzelinden değerlendirmek isteriz! Üstelik bu tarif birçok cipse bedel ve kat kat daha sağlıklı. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Enginarlı pilav



Enginarın en lezzetli olduğu mevsime giriş yaptık. Ger bir lokmada keyif veren enginar bu sefer pilavın içine girdi. Tadını merak edenler için tarifini şuraya bırakıyoruz.

Pazı sarması



Tek tek haşladığımız pazı yapraklarını teker teker sarıp mis gibi pazı sarması tarifi hazırlıyoruz. Tazecik pazı yapraklarını kullandığımız sarma tarifinin sosu da muazzam! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.