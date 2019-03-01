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Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 01.03.2019 07:43 | Son Güncelleme

Tayland'ın orta kesiminde yer alan Chachoengsao'da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti. Bahçeden duydukları garip sesler üzerine harekete geçen fabrika çalışanları hiç beklemedikleri bir sonuçla karşılaştı.

Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular

Duydukları seslerden rahatsız olarak ekiplere haber veren çalışanlar, zemini balyozlarla deldiler. Uzun süreli uğraşların ardından ortaya çıkan görüntü ise oldukça ilginçti.

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Bir beton borunun içinde çiftleşen dev hayvanları çıkarmaya çalışan ekipler, başta ortaya çıkan açıklıkta iki kuyrukla karşılaştı.

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Kazmaya devam ettikçe ise gerçek ortaya çıktı. Yeterince büyük bir delik açıldığında ise görevlilerden biri hayvanın ortaya çıkan kuyruğunu tuttu.

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İlerleyen dakikalarda ise birbirine sarılmış dev kertenkelelere rastlandı. Birinin başına ip geçiren görevliler kertenkeleleri sırayla dışarı çıkardı. Ekipler, dev sürüngenleri zapt etmekte büyük zorluk yaşadı.

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Araçlara yüklenerek doğaya bırakılan kertenkeleler sosyal medyada büyük ses getirdi. Yüzlerce kullanıcı dev hayvanlarla ilgili şaşkınlıklarını dile getiren yorumlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND Kertenkele

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