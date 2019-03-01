Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular

Duydukları seslerden rahatsız olarak ekiplere haber veren çalışanlar, zemini balyozlarla deldiler. Uzun süreli uğraşların ardından ortaya çıkan görüntü ise oldukça ilginçti.

Bir beton borunun içinde çiftleşen dev hayvanları çıkarmaya çalışan ekipler, başta ortaya çıkan açıklıkta iki kuyrukla karşılaştı.

Kazmaya devam ettikçe ise gerçek ortaya çıktı. Yeterince büyük bir delik açıldığında ise görevlilerden biri hayvanın ortaya çıkan kuyruğunu tuttu.

İlerleyen dakikalarda ise birbirine sarılmış dev kertenkelelere rastlandı. Birinin başına ip geçiren görevliler kertenkeleleri sırayla dışarı çıkardı. Ekipler, dev sürüngenleri zapt etmekte büyük zorluk yaşadı.

Araçlara yüklenerek doğaya bırakılan kertenkeleler sosyal medyada büyük ses getirdi. Yüzlerce kullanıcı dev hayvanlarla ilgili şaşkınlıklarını dile getiren yorumlar yaptı.



