Bahçesine öyle bir şey yaptı ki gören bir daha bakıyor!

“Bir adamın çöpünün başka bir adamın hazinesi” olduğu klişesini duydunuz mu? Bu söz, dünyayı bugünün teknolojisinde öne çıkan sanatçıların gözüyle göreceğiniz zaman yeni bir anlam kazanıyor.

Yaratıcı bir göz ve biraz hayal gücü ile basit ve sıkıcı görünen şey harika olabilir. İllüstratörlerden yemek sanatçılarına, fotoğrafçılardan enstalasyon sanatçılarına, sanat imkansız yerlerde tezahür edebilir. Sıra dışı hayallerinden ötürü, bu yetenekli bireyler tamamen sıradan şeylerde her zaman bir sanat görüyorlar.

İşte o sıradanlıkları sanata dönüştüren insanlar...

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