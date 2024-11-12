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  4. Bahis reklamından tutuklanmıştı! Fenomen İbrahim Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! 'Anlaşma yaptım ama...'

Bahis reklamından tutuklanmıştı! Fenomen İbrahim Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! 'Anlaşma yaptım ama...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
12.11.2024 16:05
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Yasa dışı bahis reklamı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 23 şüpheli arasında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç dışında birçok fenomen isim de yer almıştı. Ortaç ve Erbil'e ev hapsi verilirken 20 milyon takipçisi olan İbrahim Yılmaz tutuklandı. Yılmaz'ın ise ifadesi ortaya çıktı.

Bahis reklamından tutuklanmıştı! Fenomen İbrahim Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! 'Anlaşma yaptım ama...'

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı bahis reklamı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de aralarında olduğu şahıslar mahkemeye sevk edilmişti.

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Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil ise ev hapsi verilerek, adli kontol şartı ile serbest bırakılmıştı. Sosyal medyada 20 milyon takipçisi olan fenomen İbrahim Yılmaz ise çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Sokakta para dağıttığı videolarıyla tanınan ve milyonlarca takipçisi bulunan ünlü fenomen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yılmaz'ın ise ifadesi ortaya çıktı. "Yaklaşık 20 milyon takipçim var. Takipçilerim, benim takip ettiğim bu kişileri takip ederlerse onlara ödül veriyordum. Reklam anlaşması yaptığım bu sitelere takipçilerimi yönlendiriyorum. Bu sitelerin yasa dışı bahis sitesi olduklarını olaydan sonra öğrendim" dedi. Yılmaz, bahis sitesi reklamı yaptığını kabul etti.

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İbrahim Yılmaz yasa dışı bahis cezası
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