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Baht Oyunu 11. Bölümden yeni fragman yayınlandı! “Çok garip şeyler söylüyorsunuz”

27.08.2021 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin sevilen yaz dizisi Baht Oyunu 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan ve Aslı Sümen’in paylaştığı Baht Oyunu'nun 11. yeni bölümünde Bora ve Ada'nın yumrukları konuşuyor!

Başrollerinde Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın yer aldığı Baht Oyunu'nun 31 Ağustos Salı ekrana gelecek olan 11. yeni bölümünden ikinci fragman yayınlandı.

Ada, Bora'nın kendisinden özür dilemesini beklerken Bora'dan beklediği hamle gelmez. Ancak ikilinin boks yapması, yakınlaşmaları neden olur. Nergis ve Zafer, ortak bir plan kurarken, Ada ve Tuğçe şirkete gizlice girmeye çalışıyor. Baht Oyunu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

Baht Oyunu dizisi 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bora ve Ada barışacak mı?Baht Oyunu dizisi 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bora ve Ada barışacak mı?

BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bora’yı kıskandığını kendine bile itiraf edemeyen Ada ile Meltem arasında amansız bir yarış başlar

Ada, Bora’nın evinde Meltem’i bornozla görünce çılgına döner. Bora’yı kıskandığını kendine bile itiraf edemeyen Ada ile Meltem arasında amansız bir yarış başlar. Bora iki kadın arasındaki savaşın ortasında kalır. Ada, Meltem’i yıldırmak için kurduğu plana Tuğçe’yi dahil eder. Ada’nın planı işler ve ikili Meltem’i şirketten uzak tutmanın bir yolunu bulur. Ada ve Tuğçe’nin çabaları Rüzgar’ın da dikkatinden kaçmaz. Rüzgar, Tuğçe’nin Meltem’e öfkesinin sebebini sorgulamaya başlar.

Ada, Meltem’e dair iz sürerken yanı başında Bora’yı bulur. Bora, Meltem konusundaki şüphelerini gidermek için Ada’yla birlikte hareket eder. Ada, Meltem’in foyasını ortaya çıkaracak deliller bulur ve delilleri Bora ile paylaşır. Sonunda Bora’yı ikna etmeyi başardığını düşünürken işlerin daha da karışacağından habersizdir.

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Anahtar Kelimeler:
Aytaç Şaşmaz Baht Oyunu dizisi
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