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Baht Oyunu dizisinin Bora'sı "Aytaç Şaşmaz" kimdir ve nereli? Aytaç Şaşmaz kaç yaşında?

15.06.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baht Oyunu dizisinde "Bora" karakterine hayat veren Aytaç Şaşmaz'ın kim olduğu araştırılıyor. Aytaç Şaşmaz; Söz, Hekimoğlu gibi başarılı projelerde yer almıştır. Peki Baht Oyunu dizisinin Bora'sı "Aytaç Şaşmaz" kimdir ve nereli? Aytaç Şaşmaz kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Baht Oyunu dizisinin Bora'sı "Aytaç Şaşmaz" kimdir ve nereli? Aytaç Şaşmaz kaç yaşında?

Kanal D ekranlarında bu akşam (15 Haziran Salı) 20.00'da ilk bölümüyle yayınlanacak olan "Baht Oyunu" dizisinin başrolü Aytaç Şaşmaz'ın hayatı merak konusu oldu. Seyirciler Aytaç Şaşmaz'ın kim olduğunu ve daha önce hangi projelerde yer aldığını araştırmaya başladı. Peki Baht Oyunu dizisinin Bora'sı "Aytaç Şaşmaz" kimdir ve nereli? Aytaç Şaşmaz kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

BAHT OYUNLARI DİZİSİNİN BORA'SI "AYTAÇ ŞAŞMAZ" KİMDİR VE NERELİ? AYTAÇ ŞAŞMAZ KAÇ YAŞINDA?

4 Ağustos 1998 Manisa doğumlu Aytaç Şaşmaz 22 yaşındadır. 1,80 boyundadır. Annesinin adı İlknur Şaşmaz, babasının adı Yaşar Şaşmaz'dır. Aytaç Şaşmaz'ın, İsmail Ege Şaşmaz adında erkek kardeşi vardır.

Ekranların tanınan simalarından olan Aytaç Şaşmaz Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Şaşmaz, oyunculuk kariyeri boyunca birçok sinema ve dizi projesinde yer almıştır. Şaşmaz, Tolga Sarıtaş'ın başrolü üstlendiği "Söz" dizisinde "Feyzullah Altıparmak" karakterine hayat vermiştir. Şaşmaz, Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak'ın yönettiği, başrollerinde Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan gibi oyuncuların yer aldığı Aşk Tesadüfleri Sever 2 adlı sinema filminde "Der Junga Niko" rolünü canlandırmıştır.

Şimdilerde ise, Kanal D ekranlarında 15 Haziran Salı akşamı (bu akşam) yayınlanacak, "Baht Oyunu" dizisinde "Bora" karakterine hayat verecektir. Şaşmaz, Baht Oyunları adlı yaz dizisinde Cemre Baysel ile başrolü paylaşacaktır.

Baht Oyunu dizisinin Bora'sı

AYTAÇ ŞAŞMAZ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Aytaç Şaşmaz'ın rol aldığı televizyon dizileri:

2017-2019 /Söz / Feyzullah Altıparmak / Yardımcı Karakter
2019-2021 /Hekimoğlu /Emre Acar /Yardımcı Karakter
2021- /Baht Oyunu / Bora / Başrol Oyuncusu

Aytaç Şaşmaz'ın rol aldığı sinema filmleri:

2017 /Kötü Çocuk / Yardımcı Karakter
2019 / Aşk Tesadüfleri Sever 2 /Der Junga Niko / Başrol Oyuncusu

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Anahtar Kelimeler:
Aytaç Şaşmaz Baht Oyunu dizisi
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