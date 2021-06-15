Kanal D ekranlarında bu akşam (15 Haziran Salı) 20.00'da ilk bölümüyle yayınlanacak olan "Baht Oyunu" dizisinin başrolü Aytaç Şaşmaz'ın hayatı merak konusu oldu. Seyirciler Aytaç Şaşmaz'ın kim olduğunu ve daha önce hangi projelerde yer aldığını araştırmaya başladı. Peki Baht Oyunu dizisinin Bora'sı "Aytaç Şaşmaz" kimdir ve nereli? Aytaç Şaşmaz kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

BAHT OYUNLARI DİZİSİNİN BORA'SI "AYTAÇ ŞAŞMAZ" KİMDİR VE NERELİ? AYTAÇ ŞAŞMAZ KAÇ YAŞINDA?

4 Ağustos 1998 Manisa doğumlu Aytaç Şaşmaz 22 yaşındadır. 1,80 boyundadır. Annesinin adı İlknur Şaşmaz, babasının adı Yaşar Şaşmaz'dır. Aytaç Şaşmaz'ın, İsmail Ege Şaşmaz adında erkek kardeşi vardır.

Ekranların tanınan simalarından olan Aytaç Şaşmaz Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Şaşmaz, oyunculuk kariyeri boyunca birçok sinema ve dizi projesinde yer almıştır. Şaşmaz, Tolga Sarıtaş'ın başrolü üstlendiği "Söz" dizisinde "Feyzullah Altıparmak" karakterine hayat vermiştir. Şaşmaz, Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak'ın yönettiği, başrollerinde Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan gibi oyuncuların yer aldığı Aşk Tesadüfleri Sever 2 adlı sinema filminde "Der Junga Niko" rolünü canlandırmıştır.