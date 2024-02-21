Bakakalmak nasıl yazılır? Bakakalmak ayrı mı bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede tamlamalar, ikilemeler ve birleşik kelimeler gibi birden fazla ögeden oluşabilen pek çok ifade vardır. Dolayısıyla bir sözcüğün nasıl yazılması gerektiği hakkında bilgi aktarımı yapılırken mutlaka bu ifadenin yapısına değinilmelidir. Böylelikle bakakalmak gibi birden fazla ögeyi bünyesinde barındıran birleşik ifadelerin TDK onaylı yazılışı öğrenilebilir. Nitekim birleşik fiil olarak nitelenen bakakalmak kelimesi gerek konuşma dilinde gerek ise yazılı metinlerde kullanılabilir. Bu sözcüğün yapısı, türü ve anlamı üzerine yapılan açıklamalar ise bakakalmak doğru yazılışının keşfedilmesini kolaylaştıracaktır.

Bakakalmak nasıl yazılır?

Birden fazla sözcüğün oluşturduğu bakakalmak kelimesinin birleşik fiiller arasında yer aldığı söylenebilir. Bu birleşik fiil bakmak ve kalmak eylemlerinin bir araya getirilmesi sonucunda oluşturulmuştur. Nesnesiz fiiller kategorisinde bulunan bu sözcük kimi zaman yanlış olarak ayrı yazılabilir.

Bakakalmak sözcüğünde, bak ve kalmak kelimelerinin arasına a ünlüsünün eklendiği görülür. Ancak kimi durumlarda ayrı olarak yani hatalı bir şekilde yazıldığı görülen bu kelimenin doğru kullanımından söz edilmelidir. Böylelikle “Bakakalmak ayrı mı yazılır?” diyen kişilere “hayır” yanıtı verilerek ilgili sözcüğün Türk Dil Kurumu onaylı yazımından bahsedilebilecektir.

TDK Yazım Kuralları Kılavuzu incelendiği zaman bitişik olarak yazılan kelimelere yönelik olan bir kategoriye rastlanır. Bu kategoride kısaltma gruplarının, bazı sıfat tamlamalarının ve buna ek olarak birleşik fiillerin bitişik olarak yazılması gerektiği görülür. Dolayısıyla “Bakakalmak TDK onaylı yazılışı nasıldır?” gibi bir soruya cevap arayan bireylere söz edilen kelimenin birleşik fiiller arasında yer aldığı hatırlatılmalıdır. Yapısı gereğiyle bitişik olarak yazılması gereken bakakalmak birleşik fiili bak ve kal kelimelerinin arasına a ünlü sesi eklenerek kullanılır. Sunulan bilgiler dikkate alındığı takdirde ise doğru ve hatalı olan bakakalmak yazımı aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Bakakalmak (doğru kullanım)

Baka kalmak (hatalı kullanım)

Bakakalmak bitişik mi yazılır?

Bir sözcüğün bitişik mi ayrı mı yazıldığı merak edildiği zaman doğrudan bu ifadenin yapısı incelenebilir. Bakakalmak gibi iki ayrı ögeden oluşan sözcükler genellikle birleşik kelimeler arasında yer alır. Bu sözcük de TDK tarafından birleşik fiiller arasında yer aldığı belirtilen ifadelerdendir. Buna ek olarak bakmak ve kalmak fiillerinin a sesiyle birbirine bağlandığı görülür. Yani bakakalmak kelimesi birleşik fiiller arasında yer aldığından ötürü bitişik olarak yazılmalıdır. Bu bağlamda bakakalmak doğru yazılışı ile ele alınan sözcüğün anlamı üzerine detaylı bir inceleme yapılması için aşağıdaki gibi cümle örnekleri oluşturulabilir:

O büyük bir sinirle bulunduğumuz ortamdan çıkıp giderken ben de arkasından bakakaldım.

Geçen gün seyrettiğimiz filmin başrol oyuncusu öylesine başarılı bir iş çıkarmış ki adeta sinema perdesine bakakaldım.

Çok sevdiği ünlü ressamın son eseri o kadar özel detaylar içeriyordu ki bu şahesere bakakaldı!





