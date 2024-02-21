EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Bakakalmak nasıl yazılır? Bakakalmak ayrı mı bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bakakalmak nasıl yazılır? Bakakalmak ayrı mı bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
21.02.2024 06:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakakalmak kelimesi yapısı gereği iki ayrı ögeden oluşurken bunlardan biri bakmak, bir diğeri ise kalmak fiilleridir. Bu iki ayrı fiil a sesiyle bağlandığı zaman ortaya bakakalmak kelimesi çıkmıştır. Söz edilen bu ifade de birleşik fiiller kategorisine dahil olur. Dolayısıyla TDK tarafından doğru olduğu belirtilen bakakalmak yazılışı, sunulan bu bilgiler çerçevesinde ortaya konulmalıdır. Peki, bakakalmak ayrı mı bitişik mi yazılır?

Türkçede tamlamalar, ikilemeler ve birleşik kelimeler gibi birden fazla ögeden oluşabilen pek çok ifade vardır. Dolayısıyla bir sözcüğün nasıl yazılması gerektiği hakkında bilgi aktarımı yapılırken mutlaka bu ifadenin yapısına değinilmelidir. Böylelikle bakakalmak gibi birden fazla ögeyi bünyesinde barındıran birleşik ifadelerin TDK onaylı yazılışı öğrenilebilir. Nitekim birleşik fiil olarak nitelenen bakakalmak kelimesi gerek konuşma dilinde gerek ise yazılı metinlerde kullanılabilir. Bu sözcüğün yapısı, türü ve anlamı üzerine yapılan açıklamalar ise bakakalmak doğru yazılışının keşfedilmesini kolaylaştıracaktır.

Bakakalmak nasıl yazılır?

Birden fazla sözcüğün oluşturduğu bakakalmak kelimesinin birleşik fiiller arasında yer aldığı söylenebilir. Bu birleşik fiil bakmak ve kalmak eylemlerinin bir araya getirilmesi sonucunda oluşturulmuştur. Nesnesiz fiiller kategorisinde bulunan bu sözcük kimi zaman yanlış olarak ayrı yazılabilir.

Bakakalmak sözcüğünde, bak ve kalmak kelimelerinin arasına a ünlüsünün eklendiği görülür. Ancak kimi durumlarda ayrı olarak yani hatalı bir şekilde yazıldığı görülen bu kelimenin doğru kullanımından söz edilmelidir. Böylelikle “Bakakalmak ayrı mı yazılır?” diyen kişilere “hayır” yanıtı verilerek ilgili sözcüğün Türk Dil Kurumu onaylı yazımından bahsedilebilecektir.

TDK Yazım Kuralları Kılavuzu incelendiği zaman bitişik olarak yazılan kelimelere yönelik olan bir kategoriye rastlanır. Bu kategoride kısaltma gruplarının, bazı sıfat tamlamalarının ve buna ek olarak birleşik fiillerin bitişik olarak yazılması gerektiği görülür. Dolayısıyla “Bakakalmak TDK onaylı yazılışı nasıldır?” gibi bir soruya cevap arayan bireylere söz edilen kelimenin birleşik fiiller arasında yer aldığı hatırlatılmalıdır. Yapısı gereğiyle bitişik olarak yazılması gereken bakakalmak birleşik fiili bak ve kal kelimelerinin arasına a ünlü sesi eklenerek kullanılır. Sunulan bilgiler dikkate alındığı takdirde ise doğru ve hatalı olan bakakalmak yazımı aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Bakakalmak (doğru kullanım)
  • Baka kalmak (hatalı kullanım)

Bakakalmak bitişik mi yazılır?

Bir sözcüğün bitişik mi ayrı mı yazıldığı merak edildiği zaman doğrudan bu ifadenin yapısı incelenebilir. Bakakalmak gibi iki ayrı ögeden oluşan sözcükler genellikle birleşik kelimeler arasında yer alır. Bu sözcük de TDK tarafından birleşik fiiller arasında yer aldığı belirtilen ifadelerdendir. Buna ek olarak bakmak ve kalmak fiillerinin a sesiyle birbirine bağlandığı görülür. Yani bakakalmak kelimesi birleşik fiiller arasında yer aldığından ötürü bitişik olarak yazılmalıdır. Bu bağlamda bakakalmak doğru yazılışı ile ele alınan sözcüğün anlamı üzerine detaylı bir inceleme yapılması için aşağıdaki gibi cümle örnekleri oluşturulabilir:

  • O büyük bir sinirle bulunduğumuz ortamdan çıkıp giderken ben de arkasından bakakaldım.
  • Geçen gün seyrettiğimiz filmin başrol oyuncusu öylesine başarılı bir iş çıkarmış ki adeta sinema perdesine bakakaldım.
  • Çok sevdiği ünlü ressamın son eseri o kadar özel detaylar içeriyordu ki bu şahesere bakakaldı!
    Günün Önemli Manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MEB 81 ilde yüzlercesini kapattı! MEB 81 ilde yüzlercesini kapattı!
Ortak sınav tarihleri ve soru dağılımı belli olduOrtak sınav tarihleri ve soru dağılımı belli oldu
O öğrencilere aylık 3'er bin lira burs verilecek!O öğrencilere aylık 3'er bin lira burs verilecek!
Anahtar Kelimeler:
birleşik fiil nasıl yazılır tdk yazım kuralları
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Kira vergisini vermeyene 4 ayrı ceza

Kira vergisini vermeyene 4 ayrı ceza

Özgür Erdursun çalışma saatleri ile ilgili gerçeği açıkladı

Özgür Erdursun çalışma saatleri ile ilgili gerçeği açıkladı

Survivor görüntüleri olay oldu! "Cübbeli görmesin"

Survivor görüntüleri olay oldu! "Cübbeli görmesin"

En düşük emekli maaşından bile fazla! Fark 10.500 lirayı geçti

En düşük emekli maaşından bile fazla! Fark 10.500 lirayı geçti

Sevgilisini arabanın içinde başka bir adamla bastı! Anbean ifşaladı

Sevgilisini arabanın içinde başka bir adamla bastı! Anbean ifşaladı

Yıllar sonra İmamoğlu'na sırt döndü, sosyal medyayı salladı

Yıllar sonra İmamoğlu'na sırt döndü, sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.