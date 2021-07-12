Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü!

Galatasaray Futbol Takımı, Olympiacos ile oynanacak özel maç için gittiği Yunanistan'da PCR testlerinin kabul edilmemesi nedeniyle geri dönme kararı almıştı. Sarı-kırmızılıları taşıyan uçak saat 23.30'da İstanbul'a geri döndü.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, YUNAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Bu gelişmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da Galatasaray'a uygulanan skandal hareket ile ilgili, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile telefonda görüştü.

ÇAVUŞOĞLU YUNANİSTAN'A TEPKİ GÖSTERDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından, "Bugün Galatasaray Futbol Takımımızın Yunanistan'da karşılaşmış olduğu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez. Tüm takımlarımızın her zaman yanındayız!" mesajını paylaştı.

YUNANİSTAN SAVUNMA BAKANI: BENİM EMRİMLE İZİN VERİLMEDİ

Yunanistan Sivil Savunma Bakanı Nikos Chardalias: Yunanistan kanunlarına göre Galatasaray'ın hızlı teste girmesi gerekiyordu ancak kabul etmediler. Bunu reddetmeleri üzerine benim emrimle kafilenin ülkemize girmesine izin verilmedi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, “Yunanistan’ın ülkemizin önde gelen takımlarından birini bu tür bir tavırla karşılaması, spor alanında dahi ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Galatasaray futbol takımına Atina Havalimanı’nda yapılan kötü muamele hakkındaki soruya verdiği cevapta, “Galatasaray Futbol Takımı kafilesi, 13 Temmuz 2021 akşamı Yunanistan’ın Olympiakos Futbol Takımı’yla özel maç yapmak üzere bugün (12 Temmuz) özel uçakla Atina’ya gitmiştir. Kafilemizin yaptırdığı ve sonuçları negatif olan PCR testlerinin geçerli sayılmaması ve tüm takımın yeniden test yaptırmasının istenmesi centilmenlikten ve iyi niyetten uzaktır. Bu keyfi yaklaşım ve kötü muamele üzerine takımımız, haklı olarak Yunanistan’a giriş yapmadan ülkemize geri dönmüştür. Yunanistan’ın ülkemizin önde gelen takımlarından birini bu tür bir tavırla karşılaması, spor alanında dahi ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir” ifadelerini kullandı.



