SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü!

Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü!

12.07.2021 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da Galatasaray'a uygulanan skandal hareket ile ilgili, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü!

Galatasaray Futbol Takımı, Olympiacos ile oynanacak özel maç için gittiği Yunanistan'da PCR testlerinin kabul edilmemesi nedeniyle geri dönme kararı almıştı. Sarı-kırmızılıları taşıyan uçak saat 23.30'da İstanbul'a geri döndü.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, YUNAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Bu gelişmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da Galatasaray'a uygulanan skandal hareket ile ilgili, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile telefonda görüştü.

ÇAVUŞOĞLU YUNANİSTAN'A TEPKİ GÖSTERDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından, "Bugün Galatasaray Futbol Takımımızın Yunanistan'da karşılaşmış olduğu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez. Tüm takımlarımızın her zaman yanındayız!" mesajını paylaştı.

Şoke eden gelişme! Galatasaray, Yunanistan'a alınmadıŞoke eden gelişme! Galatasaray, Yunanistan'a alınmadı

YUNANİSTAN SAVUNMA BAKANI: BENİM EMRİMLE İZİN VERİLMEDİ

ETKKvTrXYAAbRMQ

Yunanistan Sivil Savunma Bakanı Nikos Chardalias: Yunanistan kanunlarına göre Galatasaray'ın hızlı teste girmesi gerekiyordu ancak kabul etmediler. Bunu reddetmeleri üzerine benim emrimle kafilenin ülkemize girmesine izin verilmedi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

tanju-bilgic-aa-1564456_2

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, “Yunanistan’ın ülkemizin önde gelen takımlarından birini bu tür bir tavırla karşılaması, spor alanında dahi ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Galatasaray futbol takımına Atina Havalimanı’nda yapılan kötü muamele hakkındaki soruya verdiği cevapta, “Galatasaray Futbol Takımı kafilesi, 13 Temmuz 2021 akşamı Yunanistan’ın Olympiakos Futbol Takımı’yla özel maç yapmak üzere bugün (12 Temmuz) özel uçakla Atina’ya gitmiştir. Kafilemizin yaptırdığı ve sonuçları negatif olan PCR testlerinin geçerli sayılmaması ve tüm takımın yeniden test yaptırmasının istenmesi centilmenlikten ve iyi niyetten uzaktır. Bu keyfi yaklaşım ve kötü muamele üzerine takımımız, haklı olarak Yunanistan’a giriş yapmadan ülkemize geri dönmüştür. Yunanistan’ın ülkemizin önde gelen takımlarından birini bu tür bir tavırla karşılaması, spor alanında dahi ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Muslera, PSV maçında oynayacak mı? Belli olduMuslera, PSV maçında oynayacak mı? Belli oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kupa Amerika Arjantin'inKupa Amerika Arjantin'in
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
PSV maçında oynayacak mı? Belli olduPSV maçında oynayacak mı? Belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Yunanistan Mevlüt Çavuşoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması

Garipoğlu ailesinin fotoğrafı için çarpıcı analiz

Garipoğlu ailesinin fotoğrafı için çarpıcı analiz

Tarihi transfer çalımı! İstanbul'a geliyor! 2+1 yıllığına...

Tarihi transfer çalımı! İstanbul'a geliyor! 2+1 yıllığına...

Şoke eden gelişme! Galatasaray, Yunanistan'a alınmadı

Şoke eden gelişme! Galatasaray, Yunanistan'a alınmadı

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe...

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe...

Canlı yayında transferi açıkladı!

Canlı yayında transferi açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

10 transfer yapsak da garantisi yok

10 transfer yapsak da garantisi yok

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Falcao'dan Galatasaray'a ayrılık şartı

Falcao'dan Galatasaray'a ayrılık şartı

Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oluyor

Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oluyor

Rıdvan Dilmen futbola geri dönüyor!

Rıdvan Dilmen futbola geri dönüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.