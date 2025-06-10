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Bakan Ersoy duyurdu! Ankara'da antik mezar... Dünya basını bunu konuşuyor

Ankara’nın güneybatısındaki Gordion antik kentinde Kral Midas’ın akrabasına ait olduğu düşünülen kraliyet mezarı bulundu. Bu keşif, hem yakılmış insan kalıntıları hem de nadir eserlerle arkeoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Bakan Ersoy duyurdu! Ankara'da antik mezar... Dünya basını bunu konuşuyor
Çiğdem Sevinç

Arkeologlar, Ankara’nın güneybatısında yer alan Gordion antik kentinde, Frigya Kralı Midas’ın bir akrabasına ait olduğu düşünülen yeni bir kraliyet mezarı keşfetti. Gordion kazı alanında gün yüzüne çıkarılan höyük, içeriğinde nadir eserlerin yanı sıra yakılmış insan kalıntılarını da barındırıyor. Keşif, hem bilim dünyasında hem de uluslararası medyada büyük ilgi gördü.

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Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 3 Haziran’da yaptığı basın açıklamasında, “Bu eserlere dayanarak, mezar odasındaki kişinin Gordion ve Midas ile ilişkili kraliyet ailesinin bir üyesi olabileceğini tahmin ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

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75 YILLIK KAZILARIN EN ESKİ KREMATORYUMU

Gordion kazılarının eş direktörü Prof. Dr. Yücel Şenyurt, Anadolu Ajansı’na verdiği demeçte, söz konusu mezar höyüğünün yaklaşık 8 metre yüksekliğinde ve 60 metre çapında olduğunu belirtti. Şenyurt, buranın bugüne kadar alanda keşfedilen en eski krematoryumu içerdiğini de vurguladı. Bu durum, Frigya’da ölü gömme geleneklerine dair önemli yeni bilgiler sağlıyor.

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FRİG KRALLIĞININ KALBİ

MÖ 1200-675 yılları arasında hüküm süren Frigya Krallığı'nın başkenti olan Gordion, antik dünyanın en dikkat çekici yerleşimlerinden biri olarak biliniyor. MÖ 8. yüzyılda krallığı, dokunduğu her şeyi altına çevirdiği efsanesiyle tanınan Kral Midas yönetmişti. Gordion, tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin istilasına uğradı ve günümüze kadar ulaşan karmaşık yapısıyla arkeologlara zengin bir araştırma alanı sundu.

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Şu ana dek Gordion’da 120’den fazla mezar höyüğü keşfedilmiş durumda. Bunlardan en büyüğü, “Midas Höyüğü” olarak adlandırılan ve muhtemelen Midas’ın babası Gordias’a ait olan mezar. Yeni bulunan höyük ise Gordion’da kazılan 47. mezar olma özelliğini taşıyor.

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ULUSLARARASI BASINDA GENİŞ YANKI

Keşif, kısa sürede dünya basınının da dikkatini çekti. HeritageDaily, Arkeonews gibi önde gelen arkeoloji platformlarının yanı sıra Yunan, İngiliz ve İsrail medyası da gelişmeyi sayfalarına taşıdı. Bulguların, Frig kültürü, kraliyet yapıları ve ölüm ritüelleri hakkında yeni veriler sağlayacağı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Mehmet Nuri Ersoy antik kent
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