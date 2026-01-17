Bakan Kacır ara tatile giren öğrencileri TUBİTAK Bilim Merkezlerine davet etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ara tatile giren öğrencileri TÜBİTAK Bilim Merkezlerinde etkinliklere katılmaya davet etti.

TÜBİTAK ARA TATİL ETKİNLİKLERİ TÜM TÜRKİYE’DE 20 OCAK’TA BAŞLIYOR

20 Ocak’ta 36 bilim merkezinde başlayacak ‘Kış Akademileri’ kapsamında; çocuklar ve gençlere yönelik; fizik, biyoloji, matematik, astronomi, uzay ve teknoloji alanlarında çeşitli söyleşiler, aile katılımlı atölye etkinlikleri ve özel aktiviteler düzenlenecek.

6 yaş ve üzeri çocuklar; adli dedektiflikten mini hologram stüdyolarına, jet yarışı atölyelerinden kuvvet ve hareket keşiflerine uzanan uygulamalarla bilimi deneyimleyerek öğrenme fırsatı bulacak.

ANTALYA’DA YAPAY ZEKÂ, MANİSA’DA ASTRONOMİ VE MALATYA’DA TEORİK FİZİK KAMPLARI

Kış Akademileri lise öğrencileri ve öğretmenler de bilim kamplarında bir araya gelecek. Antalya’da yapay zekâ, Manisa’da astronomi ve Malatya’da teorik fizik kampları düzenlenecek.

TÜBİTAK, ayrıca özel gereksinimli bireylere yönelik proje ve bilim şenlikleri ile bilimi herkes için erişilebilir kılmayı hedefliyor. Tatil boyunca öğrencilere Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergileri ise özel ekleriyle eşlik edecek.