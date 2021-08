Bakan Karaismailoğlu sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta konuştu: (2)

SİNOP (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Toplamda 17 helikopter, 1512 personel, 357 araç ve iş makinası şu anda Ayancık, Türkeli ve çevre köylerinde faaliyet göstermektedirler." dedi.

Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesindeki incelemelerinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Ayancık ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

Bozkurt ilçesinde de önemli bir afet yaşandığına işaret eden Bakan Karaismailoğlu, "Özellikle Bozkurt, Ayancık ve bağlantılı köylerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bölgedeki çalışmalara destek vermek için çok sayıda AFAD, UMKE, TSK ve Jandarma Arama Kurtarma ekibi sevk edilmiştir. Yine bölgedeki afetin etkilerini ortadan kaldırmak için DSİ, Yapı İşleri, İller Bankası ve devletimizin bütün kurumları, özellikle belediyeler ve başta Samsun Büyükşehir Belediyesi büyük bir çaba göstermektedir. Toplamda 17 helikopter, 1512 personel, 357 araç ve iş makinesi şu anda Ayancık, Türkeli ve çevre köylerinde faaliyet göstermektedirler." diye konuştu.

- Sel bölgesinden 398 kişi tahliye edildi

Ayancık ilçesi ve mahallelerinde yaşayan 398 afetzedenin dün gece bölgeden tahliye edildiğini belirten Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Enerji bakımından da köylerimizde sıkıntılar var. Çünkü köylerimiz için kara yolu açma çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Enerji konusunda Ayancık merkezde şu an itibarıyla şehrin yüzde 70'ine elektrik vermiş durumdayız. Bu gece itibarıyla Ayancık'ın yüzde 80'ine, yarın itibarıyla Ayancık'ın tamamına elektrik vermek için yoğun bir çaba sürdürüyoruz. İçme suyu bakımından Ayancık'ta mevcut içme suyu şebekesi çok büyük tahribat gördü. Bu gece 22.00 itibarıyla da Ayancık merkezine şebeke suyu vermeye başlayacağız. İnşallah onu da kalıcı şebekeyle şehrin tamamına su vereceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 28 ekibi hasar tespit çalışmalarına Ayancık ve Türkeli ilçelerinde devam edecek. İnşallah en kısa sürede bu hasar tespitlerini de bitireceğiz. Hem binaların gördüğü hasar hem de araçların gördüğü hasar konusunda yoğun bir çalışma var."

- "Yardımlarımız deniz yoluyla da ulaştırılmaktadır"

Bakan Karaismailoğlu, sel nedeniyle ulaşımda da sıkıntılar olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Dün gece itibarıyla kapalı olan Sinop-Ayancık yolunu yoğun çalışma sonucunda ulaşıma açtık. Yağışlar nedeniyle İkisu Köprüsü'nde hasar meydana gelmiştir. Bu nedenle Çatalzeytin-Türkeli yolu, Türkeli-Erfelek-Sinop yolu ve Ayancık-Sakız yolu meydana gelen hasarlar nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Ayancık-Türkeli yolu için Ayancık-Çay yolu, Ayancık-Erfelek istikameti için de Türkmen köyü ve Hatip köyü yolu alternatif güzergah olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Türkeli'ne denizden nakliye yapılmaktadır. Yardımlarımız deniz yoluyla da ulaştırılmaktadır. Şu anda Türkeli ile Çatalzeytin arasında ulaşım sıkıntısı var onu da deniz yoluyla sağlamaya çalışıyoruz."

Kastamonu'da Çatalzeytin Köprüsü, Küre İkiçay Köprüsü ve Azdavay Köprüsü'nün yıkıldığını, Valay 1 Köprüsü ile Kanlıçay Köprüsü'nün de hasar gördüğünü belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Söz konusu köprüler ve yollar trafiğe kapatılmış durumdadır. Kastamonu-Çatalzeytin-Bazkurt yolu, Kastamonu-Bozkurt yolu, Pınarbaşı-Ulus yolu, Çatalzeytin-İnebolu yolu şu an açılmış durumdadır. Kastamonu-İnebolu yolunun alternatifi olarak Kastamonu-Çatalzeytin, İnebolu yolu, Kastamonu-Şenpazar yolu için yine alternatif olarak Kastamonu-Bartın-Kurucaşile yolu, Azdavay-Daday alternatif yolu için de şu an itibarıyla Kastamonu-Azdavay yolu kullanılmaktadır. Bartın'da da Kavlakdibi Köprüsü ile Kumluca 2 Köprüsü yıkılmıştır. Kumluca-Abdipaşa yoluna alternatif olarak da Bartın-Kozcağız, Kumluca yolu kullanılmaktadır. Bartın-Abdipaşa yolu ise trafiğe açıktır şu anda. Bartın-Karabük yolunun alternatifi ise Bartın-Kozcağız, Hasankadı, Yenice, Karabük yolu şu an faaliyet göstermektedir. Bartın-Karabük yolunun da gece saatlerinde trafiğe açılması için Karayolları Genel Müdürlüğümüz yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Yıkılan, hasar gören bütün yollarımız için hasar tespit işlemi tamamlanmıştır."

Ülkenin çok sık afet yaşamaya başladığına dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, "Allah bir daha bu afetleri ülkemize ve bizlere yaşatmasın ama afet olduğu durumlarda da biz hemen AFAD'ın koordinasyonunda koordine olup bütün ülkemizin kurumları, belediyeleri, valilikler topyekun bir mücadeleye giriyoruz. Bugün de onun örneğini görüyoruz. Sinop'ta, Kastamonu'da ve Bartın'da. Yine bu masa etrafında bugün yaptıklarımız ve yarın yapacaklarımızı planlıyoruz. Güçlü bir şekilde şehirleri ayağa kaldırmak için mücadele var. Yine bu afetin izlerini de inşallah ortadan kaldıracağız." dedi.

(Bitti)