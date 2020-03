Bakan Kurum, Konya'da AK Parti üye katılım programında konuştu:

- "Karşımızdaki senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye'dir"

Suriye sınırının terör örgütlerinden arındırılmadığında karşılaşılacak manzaranın ortada olduğunu anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Bugün Kamışlı'da, Tel Abyad'da, Münbiç'te, İdlib'de vermediğimiz savaşı, Allah göstermesin yarın Şırnak'ta, Mardin'de, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, Hatay'da vermek zorunda kalırız. Çünkü karşımızdaki senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye'dir. İçimizdeki gafillere şunu açıkça söylemek isterim ki, vatanımızın müdafaası için verdiğimiz bu kutlu mücadeleye kim karşı geliyorsa ya gafildir ya da düpedüz haindir. Şunu unutmayalım, Türkiye'ye karşı kurulan her cephenin, her girişimin, her kumpasın başka bir amacı daha var. Bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak ve milletimize olan hizmetleri tamamen durdurmaktır. Ama biz, Türkiye’nin her yerinde çevre, inşa, imar ve ihya çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

Partiye katılanlara rozet takıldığı programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, milletvekilleri, belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.