Bakan Kurum, Konya'da AK Parti üye katılım programında konuştu:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin, terörden ekonomiye, dış politikadan iç siyasete, savunmadan enerjiye tarihinin en kritik meseleleriyle yüzleştiğini, büyük mücadeleler verdiğini söyledi.

Kurum, AK Parti Karatay İlçe Başkanlığı'nın bir düğün salonunda düzenlediği "2020'de 2071 Yeni Üye" programında, ilçe teşkilatının iki ayda bir yıllık üye hedefini yakaladığını belirtti.

Teşkilat mensuplarından Türkiye'nin büyük mücadele döneminin başarısı için sahayı güçlü tutmalarını isteyen Kurum, şöyle konuştu:

"Çünkü milletimizden aldığımız destek ne kadar çoğalırsa ülkemizin son dönemde yaptığı eşsiz mücadeleyi zafere ulaştırma imkanımız da o derece artar. Önce yakınlarımızdan başlamak üzere bu yeni üye çalışmalarıyla bütün çevremizi inşallah bu kutlu kervana, bu büyük aileye katacağız. Bugün AK Parti 10,5 milyona yakın üyeye ulaştıysa bu özveri sayesindedir."

- "Konya, AK Parti'nin sarsılmaz kalesidir"

Kurum, AK Parti'nin Konya'da 359 bin üyesi bulunduğuna işaret ederek, "İnanıyorum ki Allah’ın izniyle mahalle temsilcimiz mahallesine, ilçe teşkilatımız ilçesine, il teşkilatımız iline sahip çıktığı sürece AK Parti Konya'da başarılarına yeni hikayeler katacaktır. Konya bunu hep başarmıştır. Çünkü Konya bir kaledir. Konya, AK Parti'nin sarsılmaz kalesidir." diye konuştu.