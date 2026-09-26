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Havalar soğudu, talep arttı: "Sağlığını düşünen bununla uyusun"

Eskişehir'de sonbahar mevsiminin gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte el yapımı doğal yün yorgan talepleri arttı.

Havalar soğudu, talep arttı: "Sağlığını düşünen bununla uyusun"

Eylül ayının sonlarına yaklaşmasıyla Eskişehir'de hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Özellikle gündüz ve gece saatlerinde hava soğurken, doğal yapısı sayesinde vücut ısısını dengeleyip sıcak tuttuğu bilinen yün yorgana talep gösteriliyor.

Eskişehir'de ele emeğiyle yün yorgan yapan Gökhan Lofçalı, sağlığını düşünen vatandaşların elyaf yerine yün malzemeyi tercih ettiklerini söyledi.

Havalar soğudu, talep arttı: "Sağlığını düşünen bununla uyusun" 1

"BİR YORGANIN YAPIMI YAKLAŞIK 3-4 SAAT SÜRÜYOR"

Tek kişilik yün yorganın bin 900 TL, çift kişiliğin ise 2 bin 600 TL olduğundan bahseden Lofçalı, "Bu yorganların hepsini el işçiliği ile yapıyoruz. Bir yorganın yapımı yaklaşık 3-4 saat sürüyor.

Havalar soğudu, talep arttı: "Sağlığını düşünen bununla uyusun" 2

Sağlığını düşünen bir insanın yün yorgan altında yatması lazım. Sağlığını düşünmeyen insan varsa gidip hazır yorganın altında yatabilir. Çünkü hazır yorganın içerisinde elyaf, silikon var. Bunlar bizim geri dönüşüme attığımız plastikten oluşuyor. Yün yorgan ise tamamen doğaldır" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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