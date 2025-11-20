EĞİTİM

Bakan Memişoğlu duyurdu: 2026 DUS sınavında önemli değişiklik! 2026 DUS sınavı tarihleri değişti mi?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2026 yılına yönelik Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) takviminde önemli bir değişiklik yapıldığını duyurdu. Açıklamanın detayları haberimizde…

Bakan Memişoğlu duyurdu: 2026 DUS sınavında önemli değişiklik! 2026 DUS sınavı tarihleri değişti mi?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) takvimine ilişkin önemli bir duyuru yaptı.

Bakan Memişoğlu duyurdu: 2026 DUS sınavında önemli değişiklik! 2026 DUS sınavı tarihleri değişti mi? 1

BAKAN MEMİŞOĞLU AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "2026 yılındaki Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının önümüzdeki yıl bir defaya mahsus ekim ayı haricinde nisanda da yapılmasına karar verdik" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu duyurdu: 2026 DUS sınavında önemli değişiklik! 2026 DUS sınavı tarihleri değişti mi? 2

Bakanlık, nisan ayında yapılacak ek DUS sınavına ilişkin detaylı takvimin ve başvuru koşullarının kısa süre içinde ÖSYM tarafından duyurulacağını belirtti. Açıklamanın ardından adaylar sınav hazırlıklarına ilişkin planlamalarını güncellemeye başladı.

Kaynak: AA

