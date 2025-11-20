Bakan Memişoğlu duyurdu: 2026 DUS sınavında önemli değişiklik! 2026 DUS sınavı tarihleri değişti mi?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) takvimine ilişkin önemli bir duyuru yaptı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "2026 yılındaki Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının önümüzdeki yıl bir defaya mahsus ekim ayı haricinde nisanda da yapılmasına karar verdik" ifadelerini kullandı.
Bakanlık, nisan ayında yapılacak ek DUS sınavına ilişkin detaylı takvimin ve başvuru koşullarının kısa süre içinde ÖSYM tarafından duyurulacağını belirtti. Açıklamanın ardından adaylar sınav hazırlıklarına ilişkin planlamalarını güncellemeye başladı.
