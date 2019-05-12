Bakan Mustafa Varank tramvayda yolculuk etti! Sosyal medyada hızla yayıldı

Dün akşam sosyal medyada paylaşılan fotoğraf görenleri şaşırttı. Hızla yayılan fotoğrafta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Kabataş-Bağcılar tramvayıyla yolculuk yaptığı görüldü.
Bir vatandaş tarafından tramvaydaki fotoğrafı paylaşılan Varank'ın iftar programına gitmek için konvoy yerine toplu taşımayı tercih etmesi sosyal medyada takdir topladı.
MAKAM ARACI DA GÜNDEM OLMUŞTU
Geçtiğimiz günlerde Ankara Üniversitesi, Kuluçka ve Ar-Ge Merkezi'nin açılışına giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın büyük motorlu Alman üretimi Mercedes yerine Türkiye'de üretilen hybrid Toyota makam aracını kullandığı görülmüştü.
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