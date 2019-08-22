Bakan Pakdemirli'den THK'nın yangın söndürme uçaklarıyla ilgili açıklama

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle;

THK'nın verdiği sertifikaların hiçbirine güvenmiyorum. Ne kadar rakam verildiğinden çok bu uçak 3,5 misli daha pahalı. Tabiki ormanın pahalısı olmaz. Ama bugünkü şartlar içinde işimize yaramayan bir filo var. İçinde bulunan finansal durum çok kötü. Bundan da hükümetimiz sorumlu değil, geçmiş dönemdeki başkanlar sorumlu. Ne yazık ki THK siyasetin oyuncağı olmuş konumdadır. Ana muhalefet partisiyle birlikte hareket ediyor. THK uçakları işimize yaramıyor, almak zorunda değiliz. Hükümetimize siyasi saldırı var.

Bırakın işimizi yapalım. Bu teknik bir konu. Yangına karşı yangınla mücadele tamamen teknik bir iştir. Devletin üniformasını giymiş bir insan bir şey yapıyorsa biraz da güveneceksiniz arkadaşlar.

Çıkan yangınların piknikçi yangını olduğunu düşünüyoruz. Bu yangınlarının yarısının çıkış nedeni maalesef bulunamıyor.

Ayrıntılar geliyor...

