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Bakan Pakdemirli'den THK'nın yangın söndürme uçaklarıyla ilgili açıklama

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 22.08.2019 10:24 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli THK'nın yangın söndürme uçaklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pakdemirli "THK uçakları işimize yaramıyor, almak zorunda değiliz. Ne yazık ki THK siyasetin oyuncağı olmuş konumdadır. Ana muhalefet partisiyle birlikte hareket ediyor." dedi.

Bakan Pakdemirli'den THK'nın yangın söndürme uçaklarıyla ilgili açıklama

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle;

THK'nın verdiği sertifikaların hiçbirine güvenmiyorum. Ne kadar rakam verildiğinden çok bu uçak 3,5 misli daha pahalı. Tabiki ormanın pahalısı olmaz. Ama bugünkü şartlar içinde işimize yaramayan bir filo var. İçinde bulunan finansal durum çok kötü. Bundan da hükümetimiz sorumlu değil, geçmiş dönemdeki başkanlar sorumlu. Ne yazık ki THK siyasetin oyuncağı olmuş konumdadır. Ana muhalefet partisiyle birlikte hareket ediyor. THK uçakları işimize yaramıyor, almak zorunda değiliz. Hükümetimize siyasi saldırı var.

Bırakın işimizi yapalım. Bu teknik bir konu. Yangına karşı yangınla mücadele tamamen teknik bir iştir. Devletin üniformasını giymiş bir insan bir şey yapıyorsa biraz da güveneceksiniz arkadaşlar.

Çıkan yangınların piknikçi yangını olduğunu düşünüyoruz. Bu yangınlarının yarısının çıkış nedeni maalesef bulunamıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
bekir pakdemirli yangın orman uçak

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
adam haklı 17 senedir ülkeyi yöneten cehapeyi bı uçak alamadıkları için kınıyorum.
siz ülkeyi siyaset oyuncagi yapmışsınız.. bu devran hep böyle gitmez...
Siz varya siz şeytansınız, canım vatanımızı hiç ediyorsunuz... Hesabı sorulur sizden bunun!
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