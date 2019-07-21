Bakan Selçuk'tan Ara Güler'li mesaj

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in bir çocukluk resmini paylaştı.

Bakan Selçuk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ona çocukken film makinesi hediye etmiş babası. Oğlunun özünü keşfetmiş belli ki. İş çocuğu tanıyıp istikametini göstermekte. Öğrenci tanıma sistemleri ve atölyeler ile hedeflediğimiz yer tam da burası. Kaç çocuğun merakını keşfedeceğiz ve kaç Ara Güler’imiz olacak kim bilir..."

Ona çocukken film makinesi hediye etmiş babası. Oğlunun özünü keşfetmiş belli ki. İş çocuğu tanıyıp istikametini göstermekte. Öğrenci tanıma sistemleri ve atölyeler ile hedeflediğimiz yer tam da burası. Kaç çocuğun merakını keşfedeceğiz ve kaç Ara Güler’imiz olacak kim bilir... pic.twitter.com/LnZBVCjcl6 — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) 20 Temmuz 2019



