Bakan Tekin "Akıl karı değil" diyerek açıkladı: "Sınavı kazanamadıkları için öğretmen olamıyorlar"

Bir dizi ziyaret ve açılış için Erzurum'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Raif Azak İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Öğrencilerin sınıflarına girerek derslere katılan Bakan Tekin, "Bir eksiğiniz var mı?" diye sordu. Öğrenciler, herhangi bir ihtiyaçlarının olmadığını belirterek teşekkür ederken; Bakan Tekin de "Ailelerinize selam söyleyin" dedi. Öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelen Bakan Tekin, görüş ve taleplerini dinledi. Öğretmenler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli konusunda fikirlerini dile getirdi. Öğretmenler odasında fen bilimleri öğretmeni Dilek Akgün Karagül'ün doğum gününü kutlayan Bakan Tekin, kendisine kalem ve çiçek hediye ederek sürpriz yaptı. Sürpriz karşısında mutluluğunu dile getiren öğretmen Karagül, "İlginiz ve hassasiyetiniz için çok teşekkür ederim" dedi.

Bakan Tekin, daha sonra Şükrüpaşa Şehit Kadir Kayveni İlkokulu'nu da giderek öğretmenlerle sohbet etti, fotoğraf çekildi. Bakan Tekin, daha sonra 20 derslik, 4 laboratuvar, 1 konferans salonu bulunan Evyap İbrahim Hakkı Fen Lisesi ile 200 öğrenci kapasiteli pansiyonun açılışına katıldı. Okul bahçesindeki törene; Bakan Tekin'in yanı sıra Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bürokratlar, davetliler ve Evyap ailesi katıldı.

Eğitimde devrim gerçekleştirildiğini belirten Bakan Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde yapılanlar, çok çabuk unutuluyor. Ben şunu her ortamda ifade ediyorum. İsmini yazmadan bir ülkede, dünyanın herhangi bir ülkesinde 20 yılda eğitim öğretim süreçleriyle ilgili 'o güne kadarki 80 yıllık geçmişte yapılanlardan daha fazlası yapıldı' desek ismini yazmasak Türkiye demesek eğitim fakültelerimizde, eğitim devrimi gerçekleştiren bir ülke diye hikayesi anlatılır. Türkiye'de aynen böyle hikayesi sürekli anlatılacak bir eğitim-öğretim sürecini Sayın Cumhurbaşkanımızın birebir takibi ve destekleriyle 20 yılda yaşadık" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurarken ve 3 Kasım 2002 seçimleri öncesi seçim beyannamesi hazırlayan Cumhurbaşkanı'nın eğitim alanında köklü bir reform hareketi hedeflediğini hatırlatan Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımız, o tarihte partiyi kurarken seçim beyannamesinde 'kamu okullarının eğitim kalitesini artıracağız. Teknolojik olanaklarını geliştireceğiz' diyor. Şu anda arkadaşlar, bunu ben söylemiyorum, Birleşmiş Milletler Kalkınma örgütü var (UNDP) raporu diyor ki; 'Türkiye dünyada neredeyse bütün dersliklerinde akıllı tahta olan tek ülke. Şu anda 65 bin civarında resmi okulumuz var. Bu okullarımızın tamamında internet erişim hizmeti var. İnternet üzerinden bakanlık merkez teşkilatında dünyanın en büyük eğitim-öğretim içerik portalı olan EBA'dan veri transferi yapılabilen ve çocuklarımız her konuyu öğretmenlerimiz tarafından çok farklı şekillerde anlatan bir platformumuz var. Bundan 20 yıl önce eğitimle ilgili bir projeksiyon çizdik ve adım adım o gün çizdiğimiz projeksiyona ülkemizi taşıdık. Mesela diyor ki yine o gün; 'beşinci sınıftan itibaren çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerine göre seçmeli dersler oluşturularak, çocuklarımız ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirilecek ilk ve ortaöğretimde din kültürü, ahlak bilgisi derslerinin dışında Velilerin rızasına bağlı olarak çocuklarımıza seçmeli din derslerinin verilmesini hayata geçireceğiz' diyor. Bunu ne zaman diyoruz? 2001'de bir sürü vardı. Mesela diyor ki Sayın Cumhurbaşkanımız o gün, 'çocuklarımızın ana dil becerilerini geliştireceğiz, Türkçelerini iyileştireceğiz' 2023 yılında ben Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başladığım tarihte o günden beri, yürüttüğümüz bir süreç var. Temel eğitim kurumlarında Türkçe, ortaöğretim kurumlarında Türk dili edebiyatı dersini biz ana dersine dönüştürdük. Çocuklarımızın bu dersten başarılı olabilmeleri için 70 alma koşulu getirdik ve bu dersin ölçme değerlendirme mekanizmalarını değiştirdik" diye konuştu.

Konuşmasında eğitimle ilgili istatistikler de veren Bakan Tekin, şunları söyledi:

"Cumhuriyetin başından o güne kadar toplam 367 bin dersliğimiz varmış. Süreç içerisinde bunlardan yaklaşık 90 bin tanesinin de bugüne kadar yıkılıp yeniden yapıldığı güçlendirildiğini düşündüğümüzde yaklaşık 250-260 bin civarında dersliğimiz var. Bugün peki, şu anda kaç dersliğimiz var? 260 bin bir tarafta dursun, bugün yaklaşık olarak resmi okullarımızda 626 bin derslik var. 260 bin nere, 626 bin nere? O güne kadar yapılanın 2 katından daha fazla derslik yapılmış durumda. Şöyle söyleyeyim; mesela o gün 18 tane bilim sanat merkezi varmış, bugün 364 tane bilim sanat merkezimiz var. O gün 2 bin 700 okulumuza spor salonu varmış, bugün 12 bin 214 okulumuzda spor salonu var. O gün 21 bin okulumuzda laboratuvar varmış, bugün 50 bin okulumuzda laboratuvar var. Bu rakamlar bence çok önemli. Bugün yaklaşık 1 milyon 100 bin öğretmenimiz var ve bu öğretmenlerimizin yüzde 80 AK Parti hükümetleri döneminde atanmış. O gün çocuklarımız okula gittiklerinde ders kitaplarını satın almak için kırtasiyelerin önünde kuyruklar, haftalarca ders kitapları gelsin diye beklerdi. Bugün çocuklarımız okula başladığında masaların üstünde devletin bastırdığı ders kitapları onları bekliyor. Toplam o günden bugüne kadar 4 milyar adet ders kitabı dağıtmışız. Sadece bu sene 200 milyona yakın adet ders kitabı okullarda dağıtmış olduk."

Bakan Tekin, konuşması sonrası lisenin açılışını protokol ve öğrencilerle birlikte yaptı. Okulda derslikleri gezen bakan Tekin, laboratuvarda öğrencilerle sohbet etti. Öğrencileri ders kitabı ve açılan kurslar hakkında uyaran Tekin, "Kimin yazdığını bilmediğiniz ders kitapları. Kimin yazdığını bilmiyorsunuz. Size birileri diyor ki 'çok güzel bir kitap.' Bunu diyen kim? Kitabı yazan kim? Kitabı yazan bu konuları biliyor mu, kaç yıl öğretmenlik yapmış? Akademisyen mi? Bilmiyorsunuz. O kitaplara güvenmeyin. Ders kitabından başka bir şeye ihtiyacınız yok. Merdiven altında kurslar yapıyorlar. O kursları açanların büyük çoğunluğu, öğretmenleriniz gibi öğretmen olmak üzere buralara başvuruyorlar. Sınavı kazanamadıkları için öğretmen olamıyorlar. Gidiyor; merdiven altında kurs açıyorlar. Burada bu sınavı kazanmış, onlardan daha çalışkan, daha başarılı öğretmenleriniz varken, yıllarca öğretmenlik yapmış kişiler varken gidiyorsunuz. Akıl karı bir iş değil" diye konuştu.

