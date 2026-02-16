YÖK duyurdu: 197 lisans programının kontenjanı düşürüldü

YÖK tarafından devlet üniversitelerinde uygulanan kontenjan azaltma politikasının, 2026 yılından itibaren vakıf üniversiteleri için de geçerli olacağı duyuruldu. Böylece yükseköğretimde arz-talep dengesinin daha sağlıklı kurulması hedefleniyor.

YÖK DUYURDU

YÖK: 2023-2025 döneminde, toplam 462 lisans programından 197’sinin kontenjanları düşürülmüştür. En fazla kontenjan düşüşü gerçekleşen lisans programlarının başında öğretmenliğe kaynak teşkil eden programlar yer almaktadır. Devlet üniversitelerindeki kontenjan azaltma uygulaması, 2026 yılından itibaren vakıf üniversiteleri için de geçerli olacaktır.

ÖZVAR: HUKUK PROGRAMLARINDA YENİ AZALMA GELİYOR

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara’da düzenlenen 'Vakıf Üniversiteleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada,

"2026 yılında hukuk programlarında 2025'te devlet üniversitelerindeki düşüşe benzer azalma uygulanacak."

HANGİ BÖLÜMLER ETKİLENECEK?

Özvar, başta hukuk olmak üzere psikoloji, eczacılık, diş hekimliği ve mimarlık programlarının vakıf üniversitelerinde de değişen oranlarda kontenjan azaltımına tabi tutulacağını açıkladı.

Özvar, "Başta hukuk, psikoloji, eczacılık, diş hekimliği ve mimarlık olmak üzere bazı programların kontenjanları vakıf üniversitelerinde de değişen oranlarda azaltılacak."

HUKUKTA YÜZDE 45’LİK DÜŞÜŞ ÖRNEK OLDU

Hatırlanacağı üzere, 2025 YKS kontenjanlarında devlet üniversitelerindeki hukuk programlarında yaklaşık yüzde 45 oranında kontenjan azaltımı yapılmıştı. Bu uygulamanın, vakıf üniversiteleri için de yol gösterici olacağı ifade ediliyor.