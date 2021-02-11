Bakan tekrar baktı! Borat mayosuyla kayak yaptı

Çekya’nın başkenti Prag’da bir adam üzerinde kask, gözlük ve Borat karakteriyle özdeşleşen yeşil mankini ile kayarken görüntülendi. Sıfırın altındaki hava durumuna rağmen soğuk havaya göğüs geren adam etraftakilerin bakışlarını da umursamadı.

Prag'daki meşhur Petřín Tepesi'nden kayak takımıyla kayan adamın üzerinde sadece Sasha Baron Cohen'in canlandırdığı Borat karakteriyle özdeşleşen neon yeşili bir mankini vardı.

BELEDİYENİN YASAK KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Yoldan geçen bir adamın kahkaha sesleri videodan duyuluyor. Sosyal medyada anında viral olan video, Prag belediye meclisinin kararından sonra yayılması dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde bölge polisi Petgingín Tepesi'nde çocukların kızakla kaymasını engellediği bir olayın ardından belediye meclisi açık hava etkinliklerini yasakladığını duyurmuştu.

