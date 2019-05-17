Bakan uyardı: Dilinizi ağzınızda tutun, inekleri öpmeyin!

İsviçre menşeli bir telefon uygulaması olan Castl üzerinden yaygınlaşan #KuhKussChallenge hashtag'i ile paylaşılan videolar Avusturya Tarım Bakanı Elisabeth Koestinger'ın tepkisine neden oldu.

Bu çılgınlığın büyük bir tehlike olduğunu söyleyen bakan özellikle yeni yavrulamış ineklerin görünenden daha saldırgan olabileceğine vurdu yaptı.

Bakan "Çayırlar ve otlaklar hayvanat bahçesi değildir. Bu tarz girişimlerin ciddi sonuçları olabilir" dedi.



