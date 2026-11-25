2016 yılında yetiştirilmesi kontrollü olarak serbest bırakılan kendir (kenevir) bitkisinden elde edilen iplikler, Rize'nin geleneksel el sanatı feretiko dokumasıyla birleşerek özgün tasarımlara dönüşüyor. Azal Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Yücel Bayraktar, tarladan tezgaha uzanan üretim sürecini ve yöresel kumaşın özelliklerini anlattı.

Bölgedeki dokuma kültürünü yaşatmak adına önemli adımlar attıklarını belirten Bayraktar, 2021 yılında Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) kapsamında kapsamlı bir proje hayata geçirdiklerini ifade etti. Proje doğrultusunda tarlalarına kendir ektiklerini ve hasat ettikleri bitkilerden lif elde ettiklerini aktaran Bayraktar, üretim altyapısını oluşturmak için Çayeli ilçesine bağlı Çataklıhoca köyündeki bir okulu tadilattan geçirdiklerini ve bölge insanlarıyla kültürü yeniden yaşatmak adına büyük bir adım attıklarını belirtti.

"60 YILDAN SONRA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Tadilatın ardından okul bünyesinde hem iplik eğirme hem de Rize bezi (feretiko) dokuma kursları açtıklarını kaydeden Bayraktar, "Biz 2021'de DOKAP kapsamında büyük bir proje yaptık Azal Kültür Sanat ve Turizm Derneği ile. Tarlamızda kenevir ipliğimizi ektik. Ektiğimiz kenevir bitkilerini tarlamızdan topladıktan sonra Çayeli Çataklıhoca'da okulumuzu tadilattan geçirdik ve orada hem iplik eğirme kursu hem de Rize bezi feretiko dokuma kursu açtık. Tarladan toplamış olduğumuz liflerimizi iplik haline getirdik. Onlardan kumaş dokuyarak özel tasarım yaptık. 60 yıldan sonra bir ilki gerçekleştirdik. Tasarımlarımızı özel ve tek olarak üretmeye başladık" dedi.

TARİHİ SARAY KUMAŞINDAN MODERN TASARIMLARA

Geçmişte metrelerce dokunarak Osmanlı saraylarına dahi gönderilen feretiko kumaşının günümüzde butik ve özgün bir anlayışla ele alındığını vurgulayan Bayraktar, tezgahlarda dokunan kumaşlardan çanta ve kıyafet ürettiklerini belirtti. Seri üretimden ziyade el emeğine dayalı, tek ve özel ürünler ortaya koyduklarının altını çizen Bayraktar, "Toplarca, metrelerce kumaş dokunup saraylara falan gönderiliyordu. Şimdi biz özel tasarımlarımızla elimizden geldiği kadar üretmeye çalışıyoruz. Kumaşlarımızı tezgahlarımızda dokuyarak çanta tasarımı yanında işte kıyafet tasarımlarında. Çok fazla üretim olmasa da tasarımlarımızı tek ve özel olarak yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"DOĞAL KLİMA" ETKİSİ OLUŞTURUYOR

Rize bezinin bölgenin iklim şartlarına mükemmel uyum sağlayan eşsiz bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Bayraktar, "Rize bezinin en büyük özelliği doğamızın ve nem oranının yüksek olması açısından kumaşımızın ter çekme özelliği ön planda. Bakteri üretmiyor, doğal klima olarak adlandırılıyor. En büyük özelliği bu" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır