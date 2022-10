Bakanı Ersoy "Sur Kültür Yolu Festivali"nin gala programında konuştu:

DİYARBAKIR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Toplam 5 ilimizde kültür yolu festivalleri düzenliyoruz. Gelecek sene bu 5 ilimize İzmir Efes Kültür Yolu Festivali, Adana Portakal Çiçeği Karnavalı ve Gaziantep Gastronomi Festivali de dahil olacak. Bu kadim topraklarda festival coşkusunu yaşama mutluluğunun tarifi bizim için çok büyük." dedi.

Bakan Ersoy, İçkale'de düzenlenen "Sur Kültür Yolu Festivali"nin gala programında, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Diyarbakır'da bu sene ilkini gerçekleştirdikleri festivalin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülkenin kültür ve sanat etkinliklerini daha geniş yelpazeye yaymak, halkın kültür ve sanat etkinliklerine daha rahat erişimi hedefiyle yola çıktıkları kültür yolu festivallerinin birer marka haline geldiğini kaydeden Ersoy, eylül ayında ilkini gerçekleştirdikleri festivalin dolu dolu programlarıyla büyük ilgi gördüğünü belirtti.

300 bin sanatseverin ilgi gösterdiği Çanakkale Troya Kültür Yolu Festivali'nde yakaladıkları başarının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Ersoy, bakanlıkları himayesine aldıkları Konya Mistik Müzik Festivali'nde ünü kendi sınırlarını aşan müzisyenleri misafir ettiklerini, Konya'daki tüm etkinliklerin beğeni ile takip edildiğini bildirdi.

- Diyarbakır'da 2 binden fazla sanatçı olacak

Başkent ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin de çok önemli etkinliklere ev sahipliği yapmasının yanı sıra beklentilerinin üzerinde misafir ağırladığını ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Toplam 5 ilimizde kültür yolu festivalleri düzenliyoruz. Gelecek sene bu 5 ilimize İzmir Efes Kültür Yolu Festivali, Adana Portakal Çiçeği Karnavalı ve Gaziantep Gastronomi Festivali de dahil olacak. Bu kadim topraklarda festival coşkusunu yaşama mutluluğunun tarifi bizim için çok büyük. Bu çerçevede sizlere birbirinden güzel etkinlikler hazırladık. Bugün startını verdiğimiz etkinliklerimiz 16 Ekim'e kadar devam edecek. 2 binden fazla sanatçı ve 600'den fazla etkinlikle Diyarbakır ve çevre illerden gelecek sanatseverlerimiz buluşacak. Dengbejlerden Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası konserine, Türkçe, Ermenice şarkılardan, eyvan gecelerine kadar tüm değerler bu festivallerde yer alacak."

Gençler için birbirinden güzel konserler organize ettiklerini dile getiren Ersoy, Dağkapı Meydanı açık hava sahnesinde Yavuz Bingöl, Oğuzhan Koç, Zara, Murat Dalkılıç, Yüksek Sadakat Grubu ve Ziynet Sali'nin konser vereceğini, aynı mekanda Anadolu Ateşi'nin de güzel bir gösteri sunacağını aktardı.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yılmaz Erdoğan'ın "Münaşaka", Demet Akbağ'ın da "Aydınlıkevler" adlı tiyatro gösterisini sunacaklarını ifade eden Ersoy, Mezopotamya'nın yetiştirdiği en büyük şair Fakiye Teyran'ın kuşlarla ilgili yazdığı tasavvufa bakış açısını yansıttığı müzikalinin de izleyicilerle buluşacağını kaydetti.

Keçiburcu Meydanı'nda Açık Hava Sinema Gösterimi ve Cemil Paşa Konağında Gastro Diyarbakır buluşmalarının yapılacağını ifade eden Ersoy, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız için de birbirinden renkli etkinliklerimiz olacak. Kapadokya'nın balonları Diyarbakır'da yükselecek. Keçiburcu Meydanı'nda gökyüzü gözlem evi etkinliği ile festivalimiz daha da renklenecek. Ben istesem de etkinliklerin tümünü buradan duyuramam, çünkü yüzlerce etkinlik var, say say bitmez. Tüm sanatseverleri festivale bekliyoruz. Etkinliklere katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Festivalimiz hayırlı olsun. Bu festival sadece tek seferlik değil her yıl burada yapılacak."

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su da festivalin kentin tanıtımına büyük katkı sunacağını aktararak, festivalin hayırlı olmasını diledi.

Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vali Su, Sur Kaymakamı Asım Solak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, AK Parti MKYK Üyeleri Alaattin Parlak, Orhan Miroğlu ve AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ile "Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Diyarbakır Uleması ve Eserleri Sergisi", "Fatih Çıtlak ile Okuma Dersleri-Devran Gösterisi", "Ustaların Gözüyle Mezopotamya Fotoğraf Sergisi", "İtalyan Ressamlar Sergisi Hikmet Eraslan Özel Koleksiyonu Sergisi"ni gezdi, "Türkçe-Kürtçe Mevlit-Grup Tillo Konseri"ne katıldı.

Sur'daki Dengbej Evi'ni ziyaret eden Ersoy ve beraberindekiler, dengbejlerin seslendirdikleri "stran" adı verilen türküleri dinledi.

Ulu Cami Meydanı'nda 1915'de Çanakkale'de şehit düşen Diyarbakırlı Bargirhanoğlu Şeyhmus'un hikayesinin anlatıldığı "Bir Yanımız Hep Çanakkale'de" adlı tiyatro oyununu izleyen Ersoy ve beraberindekiler, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yılmaz Erdoğan'ın "Münaşaka" adlı tek kişilik gösterisine de katıldı.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde festival, düzenlenen etkinliklerle devam ediyor.