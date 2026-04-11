Bakanın kocasına ait skandal yazışmalar ifşa oldu! Yeni detaylar ortaya çıktı

ABD’de kısa süre önce Donald Trump’ın en güvendiği isimlerden biri olarak gösterilen eski İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in eşi Bryon Noem’in, farklı kimlikler kullanarak yaptığı yazışmalar ifşa edildi.

Özellikle kadın kıyafetleri giydiği ve eskortlarla iletişim kurduğu iddiaları, kamuoyunda geniş yankı buldu.

ONLYFANS İÇERİK ÜRETİCİSİYLE MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Daily Mail tarafından yansıyan bilgilere göre, Bryon Noem’in bir OnlyFans içerik üreticisiyle yaptığı yazışmalar da ifşa oldu. Bu yazışmalarda Noem’in aşağılayıcı ifadeler kullandığı ve bazı fantezilerinden bahsettiği öne sürüldü.

Söz konusu içerik üreticisinin, Noem ile yaptığı telefon görüşmelerinden ciddi miktarda gelir elde ettiği de iddialar arasında yer aldı.

'CRYSTAL' İSMİNİ KULLANMAYI PLANLADIĞI İDDİASI

Ortaya çıkan mesajlarda Bryon Noem’in 'Chrystalballz666' takma adını kullandığı ve cinsiyet geçiş sürecine dair ifadeler kullandığı dikkat çekti. Yazışmalarda, hormon tedavisi, estetik müdahaleler ve yeni bir kimlik üzerine konuşmalar yer aldı.

Yazıştığı kişi Noem'e, "Bence harika bir kadın olursun" dediği yazışmalarda Noem'in, "Sana katılıyorum. Tüy aldırma, Kocaman yapay göğüsler, Kalça implantları, Hormonlar" yazdığı öne sürüldü.

İddialara göre Noem, olası bir cinsiyet değişimi sonrası 'Crystal' ismini kullanmayı düşündüğünü belirtti.

İLETİŞİM YILLAR SONRA YENİDEN BAŞLAMIŞ

Genç kadın, Bryon Noem ile ilk olarak 2016 yılında iletişime geçtiğini, 2020’de bu iletişimin kesildiğini ve yaklaşık 5 yıl sonra yeniden başladığını açıkladı.

Genç kadın, Noem’in ısrarlı iletişim çabaları ve para transferleri sonrası şüphelenerek kimliğini araştırdığını ve 'Jason Jackson' takma adının arkasındaki kişinin Bryon Noem olduğunu öne sürdü.

"MAHREMİYETLERİNE SAYGI GÖSTERİLMESİNİ RİCA EDİYORLAR"

Amerika Kalkanı özel elçisi olan Kristi Noem’in sözcüsü geçen hafta açıklama yaptı: "Aile bu durum karşısında şok oldu ve bu süreçte mahremiyetlerine saygı gösterilmesini ve dua edilmesini rica ediyorlar."