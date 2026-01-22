EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Bakanlık açıkladı: Yeni sistemde dersler okul dışına taşınıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı, okul dışı öğrenme ortamlarını eğitim sürecine daha etkin şekilde entegre etmek amacıyla yeni bir dijital platformu hayata geçiriyor. 'Okul Dışı Öğrenme' adı verilen platform sayesinde öğretmenler, derslerde anlattıkları konuya uygun müze, kütüphane ve bilim merkezi gibi mekanlara tek tıkla erişebilecek, sanal turlardan da yararlanabilecek. İşte detaylar...

Bakanlık açıkladı: Yeni sistemde dersler okul dışına taşınıyor!
Sedef Karatay

Platformun ilk etapta okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğretmenleri ile bu kademelerdeki öğrenci ve ailelere yönelik içerikler sunması planlanıyor.

Öğretmenler, işlenen konuya uygun mekanları kolayca bulabilecek; görsel materyaller, sanal geziler ve içeriklerle bu alanları derslerinin bir parçası haline getirebilecek.

Bakanlık açıkladı: Yeni sistemde dersler okul dışına taşınıyor! 1

EZBERCİ ANLAYIŞA KARŞI YENİ YAKLAŞIM

MEB, bu platformla öğrenciyi sınıf içinde pasif konumda tutan ezberci eğitim anlayışının önüne geçmeyi hedefliyor. Öğrencilerin farklı öğrenme ortamlarıyla buluşması, bilgiyi deneyimleyerek ve keşfederek öğrenmesi amaçlanıyor.

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI TEK ÇATI ALTINDA

Platform, eğitim için kullanılan tüm okul dışı öğrenme ortamlarını öğretmen, öğrenci ve veliler için tek bir çatı altında toplayacak. Böylece hem öğretmenlerin planlama süreci kolaylaşacak hem de aileler çocuklarının öğrenme süreçlerine daha aktif şekilde katılabilecek.

Bakanlık açıkladı: Yeni sistemde dersler okul dışına taşınıyor! 2

TANITIM BU AY, ERİŞİM ÇOK YAKINDA

MEB yetkililerinden edinilen bilgilere göre, platformun bu ay içinde düzenlenecek tanıtım toplantısının ardından erişime açılması planlanıyor. Yeni dijital adımın, Türkiye’de eğitimde dijitalleşme ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akran zorbalığıyla mücadele başladı: Yeni sistem yaygınlaşacak!Akran zorbalığıyla mücadele başladı: Yeni sistem yaygınlaşacak!
Bakan Kacır ara tatile giren öğrencileri TUBİTAK'a davet ettiBakan Kacır ara tatile giren öğrencileri TUBİTAK'a davet etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı okul ders
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.