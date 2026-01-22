Bakanlık açıkladı: Yeni sistemde dersler okul dışına taşınıyor!

Platformun ilk etapta okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğretmenleri ile bu kademelerdeki öğrenci ve ailelere yönelik içerikler sunması planlanıyor.

Öğretmenler, işlenen konuya uygun mekanları kolayca bulabilecek; görsel materyaller, sanal geziler ve içeriklerle bu alanları derslerinin bir parçası haline getirebilecek.

EZBERCİ ANLAYIŞA KARŞI YENİ YAKLAŞIM

MEB, bu platformla öğrenciyi sınıf içinde pasif konumda tutan ezberci eğitim anlayışının önüne geçmeyi hedefliyor. Öğrencilerin farklı öğrenme ortamlarıyla buluşması, bilgiyi deneyimleyerek ve keşfederek öğrenmesi amaçlanıyor.

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI TEK ÇATI ALTINDA

Platform, eğitim için kullanılan tüm okul dışı öğrenme ortamlarını öğretmen, öğrenci ve veliler için tek bir çatı altında toplayacak. Böylece hem öğretmenlerin planlama süreci kolaylaşacak hem de aileler çocuklarının öğrenme süreçlerine daha aktif şekilde katılabilecek.

TANITIM BU AY, ERİŞİM ÇOK YAKINDA

MEB yetkililerinden edinilen bilgilere göre, platformun bu ay içinde düzenlenecek tanıtım toplantısının ardından erişime açılması planlanıyor. Yeni dijital adımın, Türkiye’de eğitimde dijitalleşme ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarına önemli katkı sağlaması bekleniyor.