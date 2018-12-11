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Bakanlık, bedelli askerlerin eğitimini paylaştı

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 11.12.2018 16:37 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlerin eğitim sürecini gösteren videoyu sosyal paylaşım sitesinden paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden "bedelli askerlik yükümlülerinin eğitimleri sürüyor" başlığıyla video paylaştı.

Videoda, güne sporla başlayan bedelli askerlerin, silah atışı eğitimi aldıkları da görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik milli savunma bakanlığı

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