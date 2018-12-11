Bakanlık, bedelli askerlerin eğitimini paylaştı

Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131, sosyal payla\u015f\u0131m sitesi Twitter \u00fczerinden "bedelli askerlik y\u00fck\u00fcml\u00fclerinin e\u011fitimleri s\u00fcr\u00fcyor" ba\u015fl\u0131\u011f\u0131yla video payla\u015ft\u0131.\nVideoda, g\u00fcne sporla ba\u015flayan bedelli askerlerin, silah at\u0131\u015f\u0131 e\u011fitimi ald\u0131klar\u0131 da g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\n(\u0130HA)NASA a\u00e7\u0131klad\u0131: Uzayl\u0131lar D\u00fcnya'ya gelmi\u015f olabilirPiramidin tepesinde cinsel ili\u015fkiye giren foto\u011fraf\u00e7\u0131 konu\u015ftuYa\u015fl\u0131 mahkumlar\u0131n say\u0131s\u0131nda b\u00fcy\u00fck art\u0131\u015f!
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