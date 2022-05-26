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  4. Bakıcı kadından akılalmaz intikam! Eski patronunun otomobilini taşla parçaladı

Bakıcı kadından akılalmaz intikam! Eski patronunun otomobilini taşla parçaladı

26.05.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da S.A. (35), 3 ve 6 yaşındaki çocuklarının 2 ay bakıcılığını yaptığı Özgen Erik'in (39) evinin önünde park halindeki otomobilinin cam, ayna ve sileceklerini taşla parçaladı. Özgen Erik, saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleriyle polise şikayette bulunurken, S.A. da Erik'in kendisini evlenme vaadiyle kandırdığını ve 5 bin lirasını aldığını ileri sürerek şikayetçi oldu. Özgen Erik ise, S.A.'nın kendisine platonik aşık olduğunu, reddedince bakıcılığı bıraktığını belirtti.

Bakıcı kadından akılalmaz intikam! Eski patronunun otomobilini taşla parçaladı

Önceki gün gece saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana gelen olayda S.A., Özgen Erik'in oturduğu sitede park halindeki otomobilinin cam, ayna ve sileceklerini taşla parçaladı. S.A.'nın Erik'in aracına yönelik saldırısı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde kadının elindeki taş ile otomobile zarar verdiği görüldü.

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Sabah durumu fark eden Özgen Erik, güvenlik kamerası görüntüleriyle şikayette bulundu. Özgen Erik'in, 2 ay 3 ve 6 yaşındaki çocuklarının bakıcılığını yaptıktan sonra işten ayrıldığını ileri sürdüğü S.A. karakolda ifade verdi. S.A. da Özgen Erik'in kendisini evlenme vaadiyle kandırdığını, yaklaşık 5 bin lirasını aldığını ileri sürerek şikayetçi oldu. S.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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'ÇOCUKLARIM VAR TEDİRGİNİM'

Özgen Erik, S.A.'nın çocuklarına bakıcılık yaptığını ileri sürerek, "Kendisi platonik aşıktı. Reddedince bakıcılığı bıraktı. Yaklaşık 1,5 ay sonra evime gelerek arabama taş ile zarar verdi. Şikayetçi oldum, uzaklaştırma kararı isteyeceğim. Bir sitenin içinde bunu yapabilen kim bilir başka neler yapar? 2 çocuğum var, tedirginim. Geç saatte geldiği için sitede yaşayanlar uyuyordu, o esnada kimse dışarıya çıkmadı. Ben sabah gördüm otomobilime zarar verildiğini" diye konuştu.

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'ALKOLLÜYDÜM HATIRLAMIYORUM'

S.A. da Özgen Erik'i uzun yıllardır tanıdığını, evlilik vaadi ile kendisini kandırarak dini nikah kıydığını; ancak eski eşiyle görüşmeye de devam ettiğini ileri sürdü. S.A., Erik'in kendisinden borç para aldığını ve silah ile tehdit ettiğini, olayın yaşandığı gece ise alkollü olduğunu ve otomobile zarar verdiğini hatırlamadığını iddia etti. S.A., "Ben de kendisi hakkında şikayette bulundum" dedi.

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(DHA)

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