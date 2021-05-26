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  4. Bakın pilotları kim çıktı? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç teknede yakalanınca uçmaya karar verdi

Bakın pilotları kim çıktı? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç teknede yakalanınca uçmaya karar verdi

26.05.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin en gözde çiftlerinden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, güney sahillerindeki tatillerine devam ediyor. Çift, son olarak oyuncu arkadaşlarının kullandığı uçağa bindi.

Bakın pilotları kim çıktı? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç teknede yakalanınca uçmaya karar verdi

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, geçtiğimiz yılın son aşk bombasını patlattı. Adları daha önce de aşk yaşadıkları iddiasına karışan ikili, yeni yıla Çeşme'de birlikte girince yakayı ele verdi. Sonrasında da, bu aşk çeşitli iddialarla gölgelendi. Oğuzhan Koç'un eski sevgilileri Yağmur Tanrısevsin ve Zeynep Koçak'ın, Demet Özdemir'in yakın arkadaşı olması herkesi şok etti. Üstelik, Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'i Demet Özdemir için terk ettiği konuşuluyordu. Ancak mutlu çift ihanet iddialarını kesin bir dille yalanladı ve ilişkilerine devam etti. Demet Özdemir'in başrol oynadığı "Doğduğun Ev Kaderindir" sona erince de bir tekne kiralayıp Ege sahillerini gezmeye başladılar. Magazincilere de bol bol malzeme verdiler.

İlk onlar uçtu

Demet Özdemir Oğuzhan Koç

Ünlü çift, bugün de arkadaşları Ümit Erdim'le birlikte uçtu. Uzun süredir pilot olmak için eğitim alan Ümit Erdim'in ilk yolcuları Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç oldu.

Demet Özdemir Oğuzhan Koç Ümit Erdim

"Hep böyle güzel yolculuklarınız olsun. Teşekkür ederiz." diyen Demet Özdemir, oldukça mutlu görünüyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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