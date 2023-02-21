Bakış Açısı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bakış Açısı filmi IMDB puanı kaç?

Bakış açısı (Vantage Point) filmi bu akşam Tv'de seyircisiyle buluşacak. Gerilim türüü ele alan Bakış Açısı filmi bir ajan hikayesini ele almaktadır. Filmde, gizli ajanlar bir suikasti araştırmayla görevlendirilir. Peki, Bakış Açısı filmi IMDB puanı kaç? İşte merak edilen soruların yanıtları...

BAKIŞ AÇISI FİLMİ OYUNCULARI

Matthew Fox

Forest Whitaker

Denis Quaid

Sigourney Weaver

Bruce McGill

Edgar Ramirez

Said Taghmaoui

Ayetel Zurer

BAKIŞ AÇISI FİLMİ KONUSU NEDİR?

ABD başkanı İspanya'dadır. Ortada bir suikast planı söz konusudur ve birileri bu işi araştırmak durumundadır. Bu işten sorumlu olanlar yani Fox ve Quaid iki gizli servis ajanı olark görev yapacaklardır. Yalnız ortada değişik konumlar ve durumlar vardır.

Gizli ajanların araştırmaları beş farklı tanık ve beş de farklı hikaye çıkartır ortaya. Bu karışıklık içinde gerçek cevaplara ulaşmak biraz çetrefilli bir yoldan geçecektir haliyle. Ajanlarımız iş başında tüm becerilerini kullanarak çözülmesi gerekenlerin üstesinden geleceklerdir.

BAKIŞ AÇISI FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Bakış Açısı filminin IMDB puanı 6.6/10 olarak belirlenmiştir.

Başlangıçta Sony tarafından 2007'de gösterime girmesi planlanan filmin ana çekimleri 18 Haziran 2006'da Mexico City'de başladı. Mekanlar arasında Casa de los Azulejos vardı ve bazı dış mekanlar Cuernavaca ve Puebla'da çekildi. Film, Meksika'nın yağmur mevsiminin zirvesinde çekildi.



