Kayseri'nin Develi ilçesinde market işletmecisi Bülent Durusoy, sosyal medya hesabından dükkanında bir cips parçasını ateşe verdiği görüntüleri paylaştı. Cips yanarken de düşüncelerini açıkladı.

"PLASTİKTEN DAHA HIZLI YANIYOR"

Görüntülerde cipsin nasıl yandığını gösteren Durusoy, takipçilerine de “Vallahi istemeyerek satıyorum. Lütfen çocuklarınıza yedirmeyin, siz de yemeyin. Bir tanesinden ne idiği belirsiz 1 kaşık yağ çıkıyor. Çok pis koku, plastikten daha hızlı yanıyor. Düşünün mideyi nasıl eritiyor. Neden mi çok arttı hastalıklar? Alın size bir örneği cips” diye yorum yazarak, cipsin zararlı olduğunu göstermeye çalıştı. Durusoy’un takipçileri de videonun altına ‘İyiymiş karanlıkta kalırsak mum, soba tutuşturmak içinde çıra görevi yapar’ yorumu yaptılar.

"TAMAMAMEN YASAKLANMASI GEREKİR"

Öte yandan İHA’ya konuşan market işletmecisi Bülent Durusoy, “Bana o zaman 'satma' diyenler oldu. Sigara, cips, kola sağlığa büyük zarar veriyor ama tek kişinin satmaması bir anlam ifade etmez. Ben bunları satmasam bile her yer market, büfe dolu. Müşteri gider, ileriden alır. Bu tür zararlı abur cuburların tamamen yasaklanması gerekir” diye konuştu. (İHA)





