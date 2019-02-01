Baklava baklava olalı böyle zulüm görmedi! Türkleri çıldırtan baklava tarifi

zeynep.ok zeynep.ok
MİZAH  | 01.02.2019 14:36 | Son Güncelleme

Sosyal medyada geçen gün paylaşılan bir video Türk kullanıcıları çileden çıkardı. Bir baklava ancak bu kadar yanlış anlaşılabilirdi...

Twitter'da Tasty hesabından paylaşılan bir yemek tarifi Türk kullanıcıları çıldırttı. "Sarah'nın klasik baklava tarifi" başlığıyla paylaşılan bu tarif adeta baklavaya bir hakaretti ve elbette Türk kullanıcılar da bunun altında kalmadı.

Baklava tarifi dışında her şeye benzeyen bu baklava tarif videosunu buraya bırakıyor ve videonun altına gelen komik yorumları okumanızı öneriyoruz...

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Anahtar Kelimeler:
baklava türkler ve baklava baklava tarifi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
baklavanın aslı böyledir.bilmeyenler öğrensin.baklava ustası bayan sarahı kutluyorum.
BAKLAVAYA YUNANLILAR SAHİP ÇIKARKEN BU KADAR TANTANA YAPILMAMIŞTI.
AY BÖYLE DÜRÜM ŞEKLİNDE DAHA KOLAY BU YAA :D :D AMA ŞERBET ÖYLE OLMAZ SARAH..AMA BAKLAVAYLA KOLAYCA BUNDAN SONRA SENİN GİBİ YAPACAM.. AMA ŞERBETE KADAR OLAN KISMINI :D :D :D
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