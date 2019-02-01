Baklava baklava olalı böyle zulüm görmedi! Türkleri çıldırtan baklava tarifi

Twitter'da Tasty hesabından paylaşılan bir yemek tarifi Türk kullanıcıları çıldırttı. "Sarah'nın klasik baklava tarifi" başlığıyla paylaşılan bu tarif adeta baklavaya bir hakaretti ve elbette Türk kullanıcılar da bunun altında kalmadı.
Baklava tarifi dışında her şeye benzeyen bu baklava tarif videosunu buraya bırakıyor ve videonun altına gelen komik yorumları okumanızı öneriyoruz...
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